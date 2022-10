Cinema di qualità dedicato ai giovani a Borgo Valsugana con i film “Resti” e “Margini”

Pubblicità

Pubblicità



Un inizio all’insegna dei giovani con le due proiezioni selezionate nell’edizione 2022 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in visione al cinema-teatro del Centro scolastico di Borgo Valsugana: il cortometraggio “Resti” (durata 13’) regia di Federico Fadiga e il film “Margini” (durata 91’) regia di Niccolò Falsetti, co-prodotto dai Manetti Bros.

Prodotti di qualità e originali (con sottotitoli in inglese), che gli spettatori hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il 12 ottobre 2022.

Il critico cinematografico Gianluigi Bozza ha introdotto i film della settimana internazionale della critica (SIC) in calendario per la prima volta a Rovereto, Borgo Valsugana, Mezzolombardo, oltre a Trento.

Pubblicità Pubblicità

Sono stati selezionati film lunghi e corti, curiosi e strani, esplorando i temi dell’amicizia e dell’amore in uno spazio aperto. I personaggi sono sognatori in lotta per un futuro migliore.

Due film affini, il primo vede come protagonisti alcuni giovani 17-18enni all’addiaccio in un piccolo “rave” serale, il secondo è ambientato a Grosseto, una città di provincia dove tre giovani organizzano un concerto punk per sfuggire alla noia di un territorio che fatica ad orientare il malessere dei giovani, anche per mancanza di lavoro.

Colpisce che in diversi film italiani prevale il dialetto regionale, a volte difficile da comprendere.

Pubblicità Pubblicità



Il cortometraggio “Resti” (2022), è interpretato da Gabriele Monti, Giulia Battistini, Niccolò Ferrero, Emma Valenti e Adriano Moretti.

Scritto dal regista Federico Fadiga con Veronica Penserini e Claudia Zago, è prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia.

Un gruppo di ragazzi alle soglie dell’età adulta è in viaggio verso una festa, bloccati nel traffico si fermano per una sosta.

Ma il luogo trascurato e abbandonato in cui si addentrano evoca in Mattia una sensazione antica che lo farà sprofondare nel turbine di sé stesso.

I ragazzi ballano e scherzano attorno ad un fuoco, finché l’incontro serale si trasforma in un vortice di nostalgia dei rapporti con le persone e le cose del passato, lasciando una scia di malinconia del tempo che passa, anche allo spettatore.

Il film “Margini” (2022) di Niccolò Falsetti, è scritto dallo stesso regista con Tommaso Renzoni e Francesco Turbanti, protagonista principale nonché compagno di scuola del regista.

Nati entrambi a Grosseto – dove è ambientato il film – nel 2005 formano il gruppo street punk Pegs, prendendo parte a numerosi concerti ed entrando in contatto con la scena hardcore italiana. Dopo gli studi superiori Francesco Turbanti si è trasferito a Roma per studiare recitazione diplomandosi nel 2008 presso la Scuola Teatro Azione. Inizia così la sua carriera da attore di teatro, per poi debuttare al cinema nel 2011.

Nella trama del film che si svolge nel 2008, i tre membri della band “Wait for Nothing” impersonati dagli attori Francesco Turbanti (Michele), Emanuele Linfatti (Edoardo) e Matteo Creatini (Iacopo), stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana.

E’ tutto pronto, ma all’ultimo minuto il concerto è annullato. Non si danno per vinti ed escogitano un’idea: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto!

I paradossi della provincia tra diffidenza di politici, burocrazia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti renderanno l’organizzazione del concerto rocambolesca.

E’ uno spettacolo che riesce a coinvolgere lo spettatore per l’intera durata del film, capace di trasmettere energia per la colonna sonora e la sceneggiatura, facendo emozionare con immediatezza e alternando momenti di ilarità.

Soprattutto quando nel finale i due amici, sulle note del ritornello di una canzone di tutt’altro genere di Massimo Ranieri “Se bruciasse la città”, allentano tensioni, rabbia e collisione di mondi, così spiegati dal regista Falsetti.

“Da un lato volevamo parlare della nostra generazione attraverso uno sguardo inedito, quello del punk; dall’altro c’era la provincia con tutto il suo enorme coefficiente di immedesimazione e la sua poetica. Soprattutto c’era il contrasto tra queste due dimensioni. Un contrasto che ci ha sempre fatto tanto ridere. Margini è la storia di questo contrasto”.