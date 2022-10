Alternanza scuola-lavoro in Trentino: se ne parla martedì 18 in un seminario di approfondimento

Pubblicità

Pubblicità



Una riflessione ampia sul significato e sul valore dell’alternanza scuola-lavoro in Trentino.

È questo l’obiettivo di un seminario di approfondimento in programma martedì 18 ottobre, presso la sede di Tsm-Trentino School of Management, al quale parteciperanno dirigenti scolastici, referenti dell’alternanza scuola-lavoro, associazioni di categoria e formatori, oltre ai vertici istituzionali della scuola trentina, l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti e la sovrintendente scolastica Viviana Sbardella.

Nel corso dell’incontro, organizzato da Tsm in collaborazione con il Dipartimento Istruzione della Provincia autonoma di Trento, verranno inoltre presentati gli obiettivi del progetto formativo di alternanza scuola-lavoro 2022/2023, che Tsm porta nelle scuole e negli istituti superiori del Trentino da ormai sei anni e che ha dimostrato, anche nel corso dell’emergenza pandemica, di sapersi riadattare e rimodellare a seconda delle esigenze delle scuole, degli studenti e delle studentesse e di sapersi collocare in un mondo del lavoro soggetto a continui cambiamenti e nuove richieste.

L’appuntamento è per martedì 18 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso l’aula magna di Tsm in via Giusti 40 a Trento.

Qui il programma completo: https://www.tsm.tn.it/attivita/competenze-conoscenze-crescita-e-futuro-al-centro

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità