Valsugana, drogate e derubate: a casa dei rapinatori trovate quasi 2 tonnellate di pellet e 47 colpi calibro 7,65

Pubblicità

Pubblicità



Nella mattinata di ieri, a conclusione di alcune indagini, i Carabinieri della stazione di Borgo Valsugana hanno eseguito due perquisizioni domiciliari emesse dall’Autorità giudiziaria di Trento ai danni di altrettanti pregiudicati di 34 e 49 anni.

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando i due, con una scusa, avrebbero attirato due donne di nazionalità cinese nell’abitazione del 49 enne, con il solo scopo di drogarle e rapinarle. Infatti, dopo averle stordite con benzodiazepine le hanno riaccompagnate a casa, mettendo in atto l’illecito piano, derubandole di monili in oro e telefoni cellulari.

La denuncia è arrivata ai Carabinieri di Borgo Valsugana solo qualche giorno dopo l’episodio. Successivamente, le indagini sono partite dai racconti confusi delle due donne, ma alcuni elementi hanno fatto ricadere i sospetti sui due presunti colpevoli, avviando così la perquisizione nelle loro case. E a casa del 34enne, ieri mattina, i militari hanno rinvenuto uno dei cellulari appartenenti alle vittime e sono stati ritrovati 112 pacchi da 15 chilogrammi ciascuno di Pellet per un peso complessivo di 1680 chilogrammi tutti rubati in un grande e noto negozio di agraria di Borgo Valsugana a metà settembre.

Pubblicità Pubblicità

A casa del 49enne, l’altro sospettato sono stati invece rinvenuti 47 proiettili di pistola calibro 7,65 la cui provenienza è in corso di accertamento. Ora, i due saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Trento per ricettazione e detenzione abusiva di armi e proiettili, oltre che essere i principali indagati per il reato di rapina commesso nella scorsa primavera.

Al momento, per i due uomini vige comunque il principio dell’innocenza, almeno fino a quando la loro colpevolezza non sarà definita con sentenza divenuta irrevocabile.

Pubblicità Pubblicità