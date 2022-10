Sdoganamento auto: ecco tutto quello che dovresti sapere

Pubblicità

Oggi molti automobilisti, per una mera questione di risparmio, pensano alla possibilità di acquistare un’auto all’estero. In tal caso diviene necessaria un’operazione nota come sdoganamento, che serve appunto per importare una vettura fino all’Italia.

Ovviamente si tratta di una procedura da effettuare con molta attenzione, e che deve seguire determinate regole. Vediamo quindi di scoprire un approfondimento su questo tema.

Sdoganare un’auto: quanto costa? – Una delle prime cose da fare è chiedersi quanto costa sdoganare un auto, e si può trovare facilmente la risposta leggendo i blog delle società esperte. I costi di questa procedura non sono trascurabili, quindi è bene cercare di orientarsi in anticipo e chiedere qualche preventivo. Per quanto riguarda le spese, queste ultime variano in base a diversi fattori quali il tipo di veicolo, l’anno di fabbricazione e la cilindrata del motore.

La lista dei possibili costi comprende, invece, alcune voci come la spesa per ottenere le nuove targhe, il costo dell’immatricolazione, l’iscrizione al PRA (pubblico registro automobilistico), le tasse e le spese relative al disbrigo delle pratiche. In linee generali la spesa complessiva per lo sdoganamento di una vettura non supera i 100 euro.

Come si effettua lo sdoganamento di una vettura? – In generale, è consigliabile affidare lo sdoganamento di un’auto alle società specializzate, che si occuperanno di tutto ciò che riguarda gli aspetti burocratici. Queste agenzie saranno in grado di effettuare il disbrigo delle pratiche, e di seguire la procedura corretta per l’importazione di un veicolo acquistato in un paese estero.

Chi desidera risolvere la questione con un pizzico di fai da te, sebbene non sia consigliato, può comunque controllare la procedura completa presso il sito di ACI. Qui si trovano infatti tutte le informazioni utili per sdoganare un’auto, dalle richieste da effettuare fino ad arrivare ai documenti necessari per presentare la domanda. Occorre ripetere ancora una volta che, trattandosi di una procedura delicata, non conviene quasi mai occuparsene in prima persona.

Altre informazioni da conoscere – Quando si acquista un’auto all’estero, bisogna considerare che le spese di spedizione e di sdoganamento sono generalmente a carico dell’acquirente. Non mancano comunque le concessionarie che offrono degli sconti e delle facilitazioni ai clienti stranieri, come ad esempio accade spesso con le concessionarie svizzere nei confronti degli acquirenti italiani.

Come detto, acquistare una vettura in un paese straniero (come la già citata Svizzera) ha degli indubbi vantaggi. Per prima cosa, si possono trovare dei modelli che qui in Italia non sono ancora arrivati, così da avere una gamma di scelta più ampia del normale.

In secondo luogo, pur dovendo poi pagare l’IVA, comprare un veicolo all’estero spesso conviene, in quanto si affrontano dei costi inferiori rispetto al territorio tricolore.

Di contro, è bene sapere che i tempi di sdoganamento di un’auto possono essere piuttosto lunghi. Per questo motivo, non è consigliabile disfarsi del vecchio veicolo, almeno fino a quando non sarà arrivata la nuova auto (insieme a tutti i documenti necessari per poterla guidare, ovviamente). Infine, bisogna comunque fare attenzione e scegliere una concessionaria affidabile.

