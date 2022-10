Sabato al Teatro Sociale di Trento la celebrazione della Giornata del medico e dell’odontoiatra

Pubblicità

Sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 al Teatro Sociale di Trento si celebrerà la Giornata del medico e dell’odontoiatra.

La giornata vedrà la premiazione dei medici e odontoiatri che festeggiano i 50 anni di laurea e la presentazione dei nuovi medici e odontoiatri che avranno il delicato compito di tutelare la salute della comunità trentina nei prossimi anni.

I medici che festeggiano i 50 di laurea sono 22, i giovani medici 130 e i giovani odontoiatri 26. La presenza dei giovani e dei colleghi senior ha il significato del passaggio di testimone.

Il momento più solenne e commovente della giornata sarà sicuramente il solenne giuramento che avverrà davanti alla cittadinanza e alle Autorità.

Con questa cerimonia l’ordine dei medici vuole assicurare ai nuovi entrati il sostegno della comunità trentina con l’invito a considerare la Costituzione Italiana e il Codice di Deontologia Medica quotidiani punti di riferimento della professione per poter interpretare al meglio le esigenze della società in forte cambiamento e saper costruire una relazione intensa e umana con i cittadini per riuscire con loro a custodire quel bene prezioso che è il benessere e la salute.

