Nuova tragedia in montagna, 62 enne scivola e perde la vita in val di Fiemme

Pubblicità

Pubblicità



Nuova tragedia della montagna oggi in Trentino. Un escursionista residente a Mezzocorona di 62 anni ha perso la vita poco sotto la cima Castel delle Aie nel gruppo del Lagorai, in Val di Fiemme.

Da una prima ricostruzione, l’uomo aveva raggiunto la cima insieme ad un compagno di escursione e in fase di discesa, poco a valle della cima a una quota di circa 2.300 m.s.l.m., è scivolato precipitando per circa 150 metri lungo un pendio caratterizzato da salti di roccia. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 12.45 da parte del compagno di escursione che lo ha visto precipitare e lo ha perso di vista.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Giunto in quota, Tecnico di elisoccorso ed equipe sanitaria sono stati verricellati sul posto ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista.

Pubblicità Pubblicità

L’elicottero ha trasferito il compagno della vittima a Ziano di Fiemme per affidarlo agli operatori della Stazione Val di Fiemme.

Dopo il nullaosta delle autorità, anche la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello ed è stata trasportata a Ziano di Fiemme, dove è stata affidata al carro funebre.

Ieri un escursionista di 76 anni di origine italiana e residente in Belgio era stato ritrovato senza vita intorno alle 10.30 del mattino, ai piedi di un salto di roccia a valle di un sentiero che si snoda nel bosco tra le frazioni di Boccaldo e Giazzera, nel comune di Trambileno.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità