La struttura al Parco alla Torre di Coredo sarà riqualificata

Lavori in vista per la struttura al Parco alla Torre di Coredo.

È stato infatti approvato a tutti gli effetti da parte del Servizio lavori pubblici del Comune di Predaia il progetto esecutivo per la riqualificazione del manufatto che ad oggi ha la funzione di punto di appoggio per i visitatori del parco e per l’organizzazione saltuaria di piccole feste ed eventi.

La struttura è composta da una parte chiusa, con dei bagni, e una parte aperta ed era stata inizialmente costruita per ospitare il museo dedicato all’aviatore di Coredo Guido Moncher, che però non è stato ancora allestito. Un progetto che, in ogni caso, rimane vivo per conferire il giusto riconoscimento a un illustre personaggio coredano.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è dunque quella di valorizzare l’immobile, prevedendo una chiusura della parte aperta tramite delle pareti. L’idea è inoltre di realizzare degli spazi interni attrezzati, in particolare con l’installazione di una cucina, in modo da permetterne un utilizzo più intensivo e proficuo anche da parte delle associazioni del territorio.

La spesa complessiva prevista per l’intervento ammonta a 150 mila euro, di cui 103.461,01 euro per lavori e 46.538,99 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

