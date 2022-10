Corridoio verde A22, il ruolo primario del Trentino in Europa

Pubblicità

Pubblicità



Si è svolto a Trento nei giorni scorsi un importante convegno sul tema “Concessioni autostradali e realizzazione del corridoio verde europeo mediante partenariato pubblico privato”.

Si è trattato di un confronto tra i più importanti operatori del settore che ha visto tra gli altri la partecipazione dell’amministratore delegato di Zurich Italia Ing. Giovanni Giuliani.

Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente della Camera commercio di Trento Dr. Giovanni Bort e dal direttore generale della provincia di Trento dr. Paolo Nicoletti, i quali non hanno mancato di evidenziare l’importanza strategica di un intervento fondamentale per la sostenibilità e lo sviluppo dell’economia della Regione Trentino Alto Adige. Un intervento che nasce dalla sinergia tra tutti i player istituzionali della Regione, un gioco di squadra per far vincere il Territorio conservandone il principio di autonomia così caro a queste terre.

Pubblicità Pubblicità

E’ quindi intervenuto l’amministratore delegato dell’autostrada del Brennero SPA Dr. Diego Cattoni che ha riassunto la storia di come sia stata realizzata l’autostrada del Brennero, con intervento completamente finanziato dalle economie locali grazie all’intelligenza dei politici illuminati dell’epoca che hanno saputo portare avanti un progetto fondamentale per la crescita del territorio.

Ha quindi illustrato gli elementi fondamentali ripresi nel progetto di realizzazione del corridoio verde europeo, progetto presentato da A22 ed ora in esame al competente ministero delle infrastrutture.

«Autostrada del Brennero – aggiunge Cattoni – è una delle autostrade più importanti d’Europa. Per i veicoli su ruota, rappresenta il principale collegamento tra l’Italia e la Germania, prime potenze manifatturiere Europee. A22 nasce a Modena, cuore della Motor Valley emiliana, e prosegue sino al Brennero quale dorsale tra i due territori, il Trentino e l’Alto Adige, che hanno fatto del rispetto per la natura e della green economy una bandiera identitaria. Forse è anche per questo, in un’epoca di crisi climatica e di riscaldamento globale, che l’Autostrada del Brennero Spa ha da tempo scommesso sull’ecosostenibilità, e sulla minimizzazione del suo impatto ambientale».

Pubblicità Pubblicità



L’intervento infatti prevede investimenti per oltre 7 miliardi oltre al potenziamento del corridoio autostradale, punta sul potenziamento delle rinnovabili in particolare sui mezzi elettrici oltreché all’introduzione di veicoli ad idrogeno, progetto già testato da A22 ed in fase avanzata, modello anche per i più importanti competitor del settore viario.

Cattoni si è poi soffermato sull’importanza della tecnologia e sull’innovazione, integrazione di sistemi che consentiranno di creare un collegamento diretto tra infrastruttura viaria e autoveicoli, attraverso l’intelligenza artificiale.

Una interconnessione che porterà ad eliminare completamente l’errore umano e così ridurre i gravi incidenti con la riduzione importante nella mortalità. «Il Trentino – conclude Cattoni – potrà giocare un ruolo fondamentale in questo ambito grazie alle eccellenze tecnologiche presenti nel territorio e riconosciute a livello internazionale».

E’ poi intervenuta Evelin Gottardi, (foto) AD di Mec Vis Risk & Insurance Advisor di Trento che ha illustrato le problematiche legate alla realizzazione degli interventi di partenariato pubblico privato, PPP o finanza di progetto sul lato garanzie finanziarie.

Questi interventi infatti, previsti dalla normativa nazionale, consentono alle società private di presentare e realizzare piani di interesse pubblico.

L’aspetto cruciale di questi interventi riguarda sia la sostenibilità tecnica ma anche e soprattutto quelle finanziaria del progetto. Evelin Gottardi nel suo intervento ha sostenuto che «il valore della consulenza risulta fondamentale per consentire alla società proponente di costruire le garanzie fideiussorie “ritagliate su misura” dell’intervento, in modo che le Compagnie possano sottoscrivere questi impegni che accompagnano il progetto dalla fase di presentazione della proposta e sino alla gestione successiva dell’opera realizzata».

All’AD di Zurich Italia è spettato il compito di portare i saluti della multinazionale che assieme ad altri partner assicurativi di grande livello hanno sostenuto l’operazione.

L’Ing. Giuliani, manager con esperienza internazionale, non ha mancato di sottolineare come questa iniziativa sia un’eccellenza non solo Italiana, ma guardata con grande interesse e presa ad esempio in un contesto Europeo.

Un Trentino radicato nelle sue tradizioni ma che punta a giocare un ruolo primario nel contesto mitteleuropeo.

Nella foto il team di Mec Vis Risk & Insurance Advisor di Trento

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità