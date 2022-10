Arrestato lo stupratore della ciclabile, è un 28 enne extracomunitario

Pubblicità

Personale specializzato della Squadra Mobile ha eseguito nei confronti di un cittadino extracomunitario di 28 anni la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano su richiesta del P.M. titolare dell’indagine.

In particolare, la complessa e delicata attività investigativa ha permesso di raccogliere a carico dello straniero elementi oggettivi sulla sua responsabilità in due violenze sessuali commesse ai danni di due giovani donne bolzanine nella notti tra il 19 e 20 settembre e tra il 26 e 27 settembre 2022.

In particolare è stato constatato come l’autore prendesse di mira le sue vittime sulla pista ciclabile che attraversa questo capoluogo e, dopo averle seguite, le bloccava nel luogo ritenuto da lui più idoneo ed appartato, non riuscendo a proseguire nell’intento per la veemente difesa delle vittime.

Gli elementi raccolti da parte degli investigatori della Squadra Mobile hanno permesso al Pubblico Ministero di richiedere al G.I.P. del Tribunale di Bolzano l’emissione della misura restrittiva in carcere tendendo conto soprattutto dell’elevato pericolo di reiterazione del reato, atteso che i due fatti si sono consumati a distanza di una settimana ed in maniera seriale in quanto sarebbero stati posti in essere dall’indagato solamente nel giorno del suo riposo settimanale.

La perquisizione eseguita all’atto della cattura ha permesso anche di sequestrare gli indumenti utilizzati dal reo, corrispondenti a quelli descritti dalle vittime e ripresi dagli impianti di videosorveglianza delle zone dove sono avvenute le violenze.

