26 enne residente in Trentino arrestata a Treviso

Pubblicità

Pubblicità



Una donna di 26 anni residente nel Trentino è stata arrestata dai carabinieri in flagranza mentre cercava di sottrarre il portafoglio ad un anziano intento a fare la spesa in un supermercato di Fonte un paese in provincia di Treviso

La giovane, titolare di un lungo “curriculum” di atti di microcriminalità e già condannata per reati contro il patrimonio, risulta percettrice del reddito di cittadinanza.

Complice del tentato furto è anche un minorenne appartenente al suo ambito familiare. La donna ha patteggiato oggi a Treviso una pena di tre mesi di reclusione.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità