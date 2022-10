Scompare senza lasciare traccia: al via il 15 ed il 16 ottobre a Brentonico le ricerche di Samuel Tamburini

I prossimi 15 e 16 ottobre 2022 avranno luogo in Trentino le ricerche di Samuel Tamburini, 44 enne (alla data della scomparsa) allontanatosi da Monza in data 30 gennaio 2020 dove, da qualche mese, viveva con la madre.

Al momento della scomparsa – il 30 gennaio 2020 – indossava un giubbotto verde scuro, un maglione verde, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica bianche e aveva con sé un borsone nero, i documenti e il cellulare. Tra i segni particolari Samuel aveva un tatuaggio sul braccio sinistro che raffigurava un cane.

L’ultimo avvistamento è stato presso la stazione di Porta Nuova a Verona, quando un agente della Polizia gli aveva chiesto i documenti nell’ambito di un normale controllo.

Il sopralluogo avrà luogo a Saccone, una frazione di Brentonico (TN) in un’area in cui sono stati rinvenuti alcuni effetti di Samuel e che potrebbe fornire risposte ai numerosi dubbi della famiglia.

Il Dottor Fabrizio Pace, Presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, criminologo con competenze in antropologia forense, è stato chiamato ad intervenire dall’Associazione Penelope Lombardia; sarà coadiuvato nelle ricerche da alcuni esperti in psicologia forense, tra cui antropologi forensi, medici legali, piloti di droni e da unità cinofile addestrate sia per la ricerca di resti umani sia per la ricerca di dispositivi elettronici.

Inoltre, presenzieranno alla ricerca alcuni famigliari dello stesso Samuel.