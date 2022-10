Ricomincia la «Rassegna Palaoro» a Civezzano

Pubblicità

Riparte nella sua formula consolidata la rassegna Bruno Palaoro. Stiamo infatti per ricominciare a vederci a teatro per altre allegre e spensierate serate al nostro Luigi Pirandello, quel teatro chiuso forzatamente per troppo tempo.

In realtà, nonostante il periodo di restrizioni e limitazioni, abbiamo cercato di tenerlo comunque aperto con varie iniziative, spettacoli ed appuntamenti che hanno alimentato la speranza di ricominciare.

Ed ora è tempo di aprire le porte ed alzare il sipario su questa nuova edizione della nostra ambita rassegna che partirà sabato 22 ottobre per concludersi il 1 aprile prossimo. Abbiamo selezionato i migliori spettacoli che attualmente sono proposti dalle compagnie amatoriali trentine per ripartire al meglio.

Inoltre il nostro pubblico avrà come sempre la possibilità di votare lo spettacolo preferito al quale sarà poi attribuito il premio intitolato ad Antonio Caldonazzi.

In programma quest’anno gli appuntamenti saranno undici, uno in più degli altri anni e i costi dei biglietti e degli abbonamenti sono rimasti invariati.

La vendita degli abbonamenti sarà domenica 16 ottobre dalle 16 alle 19 presso il teatro.

