Picchia il professore che ha messo una nota disciplinare alla figlia: arrestato un genitore a Bari

Colpevole di aver dato una nota disciplinare ad una studentessa delle superiori, il padre della ragazza avrebbe fatto irruzione a scuola, prendendo a schiaffi il professore.

L’incredibile episodio è avvenuto presso l’Istituto di Istruzione Secondaria superiore Majorana di Bari, lo scorso 23 settembre.

Stando a quando ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressione è nata dopo che il docente ha messo una nota alla studentessa, per essere entrata in ritardo e senza permesso. Inoltre, la stessa, davanti al rimprovero dell’insegnante avrebbe istigato i compagni di classe a non seguire la lezione. Un comportamento, confermato anche dai due professori di sostegno presenti in aula, che le è valso una nota sul registro.

Nota che a quanto pare, avrebbe scaturito l’ira del padre 34 enne, tanto da presentarsi insieme ad un complice in aula, prendendo a schiaffi il professore e minacciandolo in dialetto: “Professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere!“.

Alcuni dei presenti avrebbero allerto i carabinieri, che una volta arrivati sul posto sono riusciti ad allontanare l’uomo, con precedenti penali che ora si trova ai domiciliari presso il quartiere San Pio. Al 34enne sono contestati i reati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

