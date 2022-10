Martino Chieffo venerdì 28 ottobre a Trento

Pubblicità

Quindici anni orsono, nell’agosto 2017, moriva, a causa di un tumore al cervello, il cantautore e docente romagnolo Claudio Chieffo.

Chieffo divenne famoso soprattutto negli anni Sessanta ed Ottanta, come cantautore cattolico impegnato in Comunione e Liberazione.

Erano anni caldi, gli anni della contestazione, dell’utopia, dell’ideologia che portava alle spranghe e alle pistole, che prometteva un “mondo nuovo” e migliore, e Chieffo si trovò, come tanti giovani della sua generazione, a fare i conti con il presente e con la tradizione cattolica di cui era figlio, ma che come tanti aveva dimenticato, per poi ritrovare con nuovo slancio.

Amico di Francesco Guccini, benchè su posizioni ideali molto distanti, e di Giorgio Gaber, Chieffo fu, nel 1974, l’unico cantautore italiano ad esibirsi a Varsavia, alla manifestazione musicale cattolica dei paesi dell’est europeo, cui partecipò, clandestinamente, anche Karol Wojtyła.

Era lì, Chieffo, a ricordare, come avrebbe poi cantato in Martino e l’imperatore, che non si deve credere all’imperatore “anche se il suo nome è popolo, anche se si chiama amore, anche se il suo nome è società, anche se vuol dire onore”.

La salvezza, intendeva dire in questa specie di testamento al figlio, non viene dal potere politico, anche quando si dà nomi attraenti, anche quando promette felicità e completezza, perché l’imperatore, il potere, il partito, le ideologie, non sanno e non possono salvare l’uomo.

L’unico che può farlo è Dio, è un rapporto con Lui e con la compagnia che Cristo gli ha donato.

Non si trattava certamente, in quegli anni, di un messaggio semplice e di moda, ma Chieffo era un uomo che si faceva stimare anche dagli avversari, mentre nelle sue canzoni comunicava la serenità del cristiano che, in qualsiasi circostanza, “si lascia fare”, che non si affanna “per sapere cosa mangiare e cosa bere”, perché “il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa, il Signore sa perfino i nomi delle stelle” (https://www.youtube.com/watch?v=2D4kCuKdOKI).

Ebbene, venerdì 28 ottobre, invitato dal Movimento per la Vita trentino, il figlio di Claudio, Martino, sarà a Trento, presso l’Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, in via Brigata Acqui 22, per raccontare il padre, cantarne le canzoni, e per farci conoscere, anche, qualcosa di suo…

