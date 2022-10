Le Valli del Noce si tingono di rosa per la lotta contro il tumore al seno

Pubblicità

Un passo alla volta, con determinazione e passione, si sta seguendo una traccia importante nel percorso contro il tumore al seno.

Questo è il tipo di cancro più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia: si stimano essere 55 mila le diagnosi nel 2020, un numero che si ripete ogni anno. A 5 anni dalla diagnosi, grazie ai progressi scientifici nelle terapie, ma anche alla diffusione di una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza dell’autocontrollo e degli esami di diagnosi precoce, sopravvive l’88% delle persone (Aiom, Airtum 2021).

Si è sulla buona strada, quindi, ma c’è ancora molto da fare per proseguire nella giusta direzione.

Mediamente, per una donna italiana, il rischio di ammalarsi nel corso della vita è oggi del 13%: circa 1 donna su 45 si ammala entro i 50 anni, 1 su 19 tra i 50 e i 69, 1 su 23 sopra i 70 anni (dati Airtum 2018 e Collegio Italiano Senologi 2021).

Per tutte queste donne e per le donne del futuro, Lilt Delegazione Valli di Non e Sole ogni anno ad ottobre si dedica con fiducia alla Campagna “Lilt for Women – Nastro Rosa” per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, celebrata in tutto il mondo.

È all’interno di questa iniziativa che ritornano gli appuntamenti di prevenzione al seno, in programma domani, giovedì 13 ottobre, e giovedì prossimo, 27 ottobre, nella sede Lilt a Cles e sabato 22 ottobre all’ambulatorio medico comunale a Caldes.

Grazie al prezioso contributo del medico senologo, Lilt propone un confronto privato con lo specialista per imparare a conoscere il proprio seno, i segnali d’allarme e le tecniche di autocontrollo. In particolare, l’iniziativa è rivolta alle donne fino ai 49 anni e dopo i 69 (fuori quindi dalle fasce comprese attualmente nello screening mammografico Apss).

Le visite sono gratuite, ma solo su prenotazione allo 0463.625223 il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.

Altro appuntamento importante è in calendario mercoledì 19 ottobre alle 20.30 a Cles. Ci si incontrerà in Sala Borghesi Bertolla per presentare i servizi Lilt di agopuntura e di fisioterapia, con intermezzi musicali del Recovery Grop.

Sono diversi i Comuni della Valle di Non e Sole che ad oggi, illuminando o decorando in rosa luoghi significativi, hanno preso parte alla Campagna Lilt e diffondono il messaggio di sensibilizzazione, così come anche alcuni negozianti hanno deciso di aderire singolarmente addobbando le proprie vetrine.

È consolidata anche la collaborazione con la Categoria Acconciatori ed Estetisti dell’Associazione Artigiani: anche quest’anno alcuni saloni delle Valli del Noce hanno aderito alla Campagna Nastro rosa 2022, ai quali viene affidato il messaggio di sensibilizzazione.

In questo periodo si conferma infatti l’occasione per amplificare il significato di quel semplice nastrino rosa: perché a tutte e tutti arrivi forte il messaggio sull’importanza di prendersi cura della propria salute e perché, a chi ha vissuto da vicino o da più lontano il tumore al seno, arrivi quel senso di condivisione, vicinanza e incoraggiamento.

