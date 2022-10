Inaugurata la nuova sede dell’Ente Bilaterale Trentino dell’agricoltura

Inaugurata la nuova e più funzionale sede per l’Ente Bilaterale Trentino dell’agricoltura in breve E.B.T.A, recentemente trasferitosi in via R. Guardini n. 24 a Trento.

Operativi da qualche settimana i nuovi uffici sono stati inaugurati questa mattina con il taglio del nastro ufficiale per mano del neo Presidente Katia Negri e del direttore Pierluigi Cont. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, e dei sindacati dei lavoratori con i rappresentanti territoriali CGIL, CISL e UIL.

ll Presidente ha dichiarato “Una giornata importante per una sede completa e funzionale che ci permetterà di soddisfare al meglio le richieste e di integrazione di programmare nuovi servizi per gli associati. Ringrazio in particolare tutti i membri del Comitato di Gestione che hanno creduto in questo progetto e i dipendenti che operano quotidianamente per l’Ente”.

L’E.B.T.A. , costituito nel 2019, è un ente di derivazione contrattuale costituito dalle associazioni sindacali , CGIL, CISL, UIL e categorie datoriali, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, che eroga prestazioni integrative rispetto a quelle dell’INPS e dell’INAIL.

Lo scopo è finalizzato all’integrazione della indennità di malattia, di infortunio e di maternità ed in genere per integrare l’assistenza pubblica e di welfare contrattuale a tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti, dipendenti di aziende agricole della Provincia Autonoma di Trento, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei Contratti Provinciali per gli operai agricoli e florovivaisti.

L’ente è inoltre iscritto all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro come intermediario tra offerta e domanda di lavoro in agricoltura. In tale veste può promuovere corsi di formazione di base per il settore agricolo anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e degli Enti Formativi delle associazioni datoriali. Tutte le prestazioni sono consultabili integralmente sul sito web www.ebta.it

