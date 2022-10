“I ghiacciai, il cuore bianco delle montagne”: il glaciologo Christian Casarotto dà il via alla rassegna “Studi e approfondimenti tra natura e storia”

Pubblicità

Pronti, via. Partirà ufficialmente domani sera, giovedì 13 ottobre alle 20.30, la rassegna “Studi e approfondimenti tra natura e storia”, ideata dal nuovo direttivo dell’associazione “Castelli del Trentino”.

«Il nostro obiettivo è fare appassionare le persone alla storia. Le nostre attività sono aperte a tutti: esperti e meno esperti, grandi e piccoli».

Con questo messaggio i vertici della nota realtà associazionistica rotaliana intendono presentare il primo degli 8 incontri della rassegna, che si concluderà il 30 marzo prossimo.

«Ci sarà anche la novità di “Incastelliamoci”, la prima edizione di un evento nuovo che proporremo a Castel Nanno, ma di cui preferiamo entrare nel dettaglio più avanti» rivelano i componenti del nuovo direttivo, che vede Andrea Sommavilla nel ruolo di presidente, Daniele Bebber nei panni di vicepresidente, Anita Cova e Luigi Urso consiglieri e Paolo Turri tesoriere.

«Si tratta di un nuovo corso per l’associazione a tutti gli effetti – spiega il presidente –. Il direttivo si è infatti rinnovato molto, mescolando tra le diverse età anagrafiche dei componenti altrettante competenze e spiriti di iniziativa. Un grande ringraziamento va al direttivo passato, all’ex presidente Bruno Kaisermann e al vicepresidente Pietro Marsilli, due colonne portanti di questa associazione, che, anche in altre vesti, non ci fanno mai mancare il loro supporto. È un nuovo inizio anche, si spera, dopo un lungo periodo di limitazioni nelle attività delle associazioni. Da parte nostra la voglia di fare e di creare curiosità è molta».

Tornando all’incontro di domani sera, nella celebre sala Spaur (in piazza delle Erbe a Mezzolombardo), Christian Casarotto aprirà la rassegna e, al termine della serata, insieme ai soci e al pubblico in sala assisterà anche alla presentazione del nuovo direttivo insediatosi durante l’estate.

Glaciologo del Muse e del Comitato Glaciologico Trentino della Sat, il relatore parlerà di clima, di paesaggi e di uomini che cambiano.

“I ghiacciai, il cuore bianco delle montagne” è il titolo della serata, valida ai fini dell’aggiornamento Iprase.

«Grazie alle solide radici dell’associazione possiamo guardare al futuro con un rinnovato e positivo entusiasmo – conclude Sommavilla –. La grande novità a partire da questa stagione sarà appunto niente più che un ritorno alle origini, al nostro nome. Torneremo infatti a vivere i castelli trentini, ma lo faremo a modo nostro».

