Fuga dei medici dall’unità di Oculistica: Segnana risponde a Filippo Degasperi, i conti però non tornano

Si è aperta ieri mattina con le interrogazioni a risposta immediata la prima sessione in aula di ottobre del Consiglio provinciale. Alle due tornate di lavori già previsti in ottobre (11-12-13 e 25-26-27), si aggiunge una seduta consiliare martedì prossimo 18 ottobre.

Nel merito una delle question time presentate ha riguardato l’azienda sanitaria con un botta e risposta polemico fra il consigliere ex grillino Filippo Degasperi e l’assessore Stefania Segnana.

Il consigliere di Onda, ricordando una sua interrogazione del 2019 alla quale non è mai stata data risposta, ha chiesto quanti medici hanno lasciato l’U.o. di Oculistica dal 2019 a oggi.

L’assessora Segnana ha premesso che il dott. Bordon ha lasciato l’Apss nel 2022 e di non poter quindi rispondere per lui. Quanto ai 7 medici oculisti che se ne sarebbero andati, in realtà solo quattro hanno lasciato l’Apss mentre due sono in servizi e uno è oggi in aspettativa.

Segnana ha anche ricordato che Degasperi aveva ricevuto una diffida dall’Apss per le informazioni “infondate” contenute nell’interrogazione da lui presentata su questo tema.

Segnana ha aggiunto che alcuni abbandoni sono dipesi da ricongiungimenti familiari o per rientrare nelle loro regioni di origine. Comunque l’Apss aveva provveduto ad aumentare l’organico, tanto che oggi in oculistica Rovereto sono attivi 14 dipendenti più uno e a Trento otto più due.

Tutti gli oculisti che hanno lasciato l’Apss sono stati sostituiti con nuovi colleghi. E il turnover di questi medici – ha precisato l’assessora – è da considerare fisiologico.

Inoltre – ha concluso – in questa unità operativa vi è stato negli ultimi anni un costante aumento sia degli organici che degli interventi effettuati anche durante la pandemia.

Questo aumento di organico è stato reso possibile con l’assunzione tramite concorso di personale medico proveniente da tutta Italia e spesso a inizio carriera. Per questo gli oculisti assunti avevano fin dall’inizio manifestato l’intenzione di rimanere in trentino per un periodo limitato, volendo appena possibile rientrare nei loro territori di provenienza per motivi familiari.

Degasperi nella sue replica ha giudicato parziale la risposta perché non ha rivelato quanti medici hanno lasciato il reparto dal 2019 ad oggi. Resta confermato il fatto che l’Apss aveva dichiarato che il contenuto di una interrogazione veritiera era privo di fondamento. Il problema è chi se ne è andato. A Degasperi risulta che se ne sono andati altri sei medici oculisti oltre a quelli indicati. “Non resta che sperare di non dover attendere altri 3 anni per saperlo” – ha concluso Degasperi

