Fondazione Crosina Sartori Cloch assegna 13 alloggi e 5 garage

Lo scorso 10 ottobre la Apsp Fondazione Crosina Sartori Cloch ha rilasciato il secondo bando annuale per l’assegnazione di alloggi a canone agevolato, che mette a disposizione 13 appartamenti e 5 garage.

Gli appartamenti sono di varie metrature e sono dislocati sul comune di Trento, in via Gramsci, via Damiano Chiesa, via Torre d’Augusto, via Bassano e nella frazione di Ravina.

Requisito essenziale per poter presentare la domanda è la residenza in Trentino da almeno tre anni e nel Comune di Trento da almeno uno. A questo, si aggiungono requisiti di reddito meglio specificati nel bando a cui si rimanda.

«Il bando alloggi incarna la nostra mission istituzionale – commenta la Presidente, Debora Vichi – La nostra Apsp è inserita nel sistema delle politiche sociali del Comune di Trento offrendo risposte al bisogno abitativo, con priorità ai nuclei familiari con minori che faticano a sostenere la locazione di un alloggio sul mercato privato.

Non godendo di finanziamenti pubblici, possiamo svolgere questa attività grazie alle entrate derivanti dalle locazioni commerciali e agricole, che ci consentono di finanziare la nostra mission».

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 14 novembre 2022. Il bando e la modulistica da utilizzare sono scaricabili sul sito istituzionale della Apsp “Fondazione Crosina Sartori Cloch” nella sezione Bandi e avvisi pubblici. Per informazioni, è possibile inviare una mail a [email protected] oppure chiamare il numero 0461/923425.

