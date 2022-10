Pubblicità

Domenica 16 ottobre a Trento arriva un nuovo evento di pulizia di Plastic Free: l’evento avrà inizio alle 14:00. Il punto di ritrovo è nel parcheggio di via Canestrini a Trento.

Si tratta di un evento gratuito dove verranno forniti sacchi, pinze e maglietta Plastic Free.

“Ci ritroviamo per pulire il territorio da plastica e rifiuti abbandonati. Questa domenica, in collaborazione con Conad, ci ritroviamo lungo l’Adige a Trento per pulire da plastica e rifiuti abbandonati quella zona di città.” spiega Jessica, uno dei referenti di Plastic Free.

Plastic Free è un’associazione di volontari che ripulisce il territorio e sensibilizza i cittadini sulla tematica della plastica e dei rifiuti.

