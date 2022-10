Dentro il locale trovati la metà dei clienti pregiudicati e tre clandestini: chiuso nuovamente il T8 Club

Pubblicità

Nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 2022, il T8 Club di Trento è stato oggetto di un controllo da parte di due agenti, che avevano il compito di verificare sia l’attività all’interno del club che il rispetto delle norme.

Nonostante il club fosse un circolo privato – e solo chi dotato di tessera poteva entrare – i due agenti in borghese non hanno avuto problemi ad entrare nella struttura situata in via Maccani.

Numerose le irregolarità del locale, a cui è stata anche contestata l’apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento. Al T8 è stata riscontrata la mancanza di certificazione di agibilità; la mancata esibizione della Scia per somministrazione di bevande alcoliche e varie altre mancanze riguardanti la sicurezza del locale e delle uscite.

All’interno del locale, delle 32 persone presenti, ben 13 avevano alle spalle dei precedenti penali e tre (di nazionalità tunisina) si trovavano irregolarmente sul suolo italiano: a due è stato consegnato il decreto di espulsione mentre uno dovrà lasciare il Trentino.

Per non farsi mancare nulla, all’interno del T8 sono state ritrovate alcune dosi di hashish, materiale per il confezionamento degli stupefacenti e un tirapugni. Il locale rimarrà chiuso fino a quando non verrà messo a norma.

Il club T8 era già stato chiuso più volte per allarme sociale dall’ex questore Garramone. Gli episodi di danneggiamento, rissa, lesioni e minacce, anche a mano armata, avvenuti all’interno e all’esterno del locale vedono da molti anni un impegno costante delle forze dell’ordine ed in particolare della Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, per contrastare fatti di microcriminalità la cui intensità era andata via via crescendo nel tempo e per impedire la conseguente e diffusa preoccupazione della zona denunciato dai cittadini residenti.

