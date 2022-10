Coronavirus: 881 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Sono 881 i casi positivi odierni riportati dal bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di questi 14 sono i positivi al molecolare (su 174 test effettuati) e 867 all’antigenico (su 3.207 test effettuati).

E se fortunatamente non si registrano decessi, i pazienti ricoverati salgono a 98 di cui 3 in rianimazione: ieri si sono registrati 22 nuovi ricoveri compensati solo in parte da 11 dimissioni.

Le vaccinazioni complessive sono 1.259.611, di cui 429.023 seconde dosi, 341.440 terze dosi e 38.135 quarte. Infine i nuovi guariti sono 635, per un totale di 214.869 da inizio pandemia. Questa la suddivisione dei casi positivi per classi di età: 0-2 anni 9, 3-5 anni 7, 6-10 anni 12, 11-13 anni 7, 14-18 anni 5, 19-39 anni 169, 40-59 anni 301, 60-69 anni 130, 70-79 anni 141, 80 + anni 100.

