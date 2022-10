Cinque appuntamenti su altrettante iniziative dell’Euregio a partire da martedì prossimo 18 ottobre

Pubblicità

Scoprire l’Euregio e le sue iniziative in una serie di incontri ambientati nella storica Casa Moggioli, a Trento: a partire da martedì prossimo nella sede informativa di Via Grazioli, 25 saranno ospitati cinque eventi aperti a tutte le cittadine e i cittadini di Trentino, Alto Adige e Tirolo, per la conoscenza reciproca e un invito al confronto su temi di rilevanza culturale e sociale.

Si comincia appunto martedì 18 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00, con la presentazione in italiano e tedesco di uno studio condotto da Euregio in collaborazione con Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, IPL | Istituto Promozione Lavoratori di Bolzano e Camera del Lavoro del Tirolo, che analizza le condizioni di lavoro nei tre territori per affrontare le sfide di un mercato in evoluzione, con un focus sugli orari di lavoro e una riflessione su punti di forza e criticità del contesto lavorativo locale.

Ecco gli altri appuntamenti: 25 Ottobre 2022 – Ore 18.00–19:.0 Presentazione del Libro Storico sull’Euregio. Per raccontare la storia comune dell’Euregio e i suoi più recenti sviluppi

Lingua: IT. 8 Novembre 2022 – Ore 17.30–18.30 L’Euregio: un’opportunità per la scuola

Le iniziative messe in atto in ambito scolastico dall’Euregio presentate al corpo docenti Lingua: IT. 22 Novembre 2022 – ORE 18.00–19.00 Calendario dell’Euregio 2023. Presentazione del nuovo calendario e premiazione dei vincitori del concorso fotografico. Lingua: IT e TED. 6 Dicembre 2022 – ORE 18.00–19.00 Il Bollettino meteorologico dell’Euregio. Presentazione del progetto e del suo stato di avanzamento. Lingua: IT. Per altre informazioni: 0461 494651 e www.euregio.info/martedi-trento

