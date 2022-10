Centrale idroelettrica di Nanno, è polemica a Ville d’Anaunia

Pubblicità

Pubblicità



Antiche questioni si affacciano in Consiglio comunale di Ville d’Anaunia.

Si sono riaccesi i riflettori, infatti, su una piccola centrale idroelettrica a Nanno, costruita nel 1911 in località Tora sotto l’Impero Asburgico e gestita dal 1912 dal Consorzio Idroelettrico di Tassullo, Taio e Nanno.

Passata poi attraverso periodi di inattività e alterne fortune storiche nelle mani della Tassullo Energia spa, ramo della vecchia Cementi Tassullo, che nel 2000 ha proceduto a una sistemazione e a un potenziamento della centrale essendo l’unica proprietaria dei macchinari e della concessione.

Pubblicità Pubblicità

Dopo i noti problemi finanziari della Cementi Tassullo, Tassullo Energia spa venne messa all’asta e nel giugno 2018 il Comune di Ville d’Anaunia stanziò 650 mila euro a bilancio per tentare di acquisire la concessione e i macchinari della centrale. La giunta Facinelli, però, pervenne alla conclusione che era meglio per il Comune non partecipare all’offerta e le risorse non vennero mai utilizzate per la centrale.

La Tassullo Energia spa passò così in mani private portando con sé la concessione idroelettrica, i macchinari e tutte le migliorie effettuate dall’anno 2000, assicurandosi quindi tutti i profitti della centrale. È la concessione a derivare infatti che dà diritto a ottenere i benefici della produzione elettrica della centrale.

Nasce qui però un inghippo che si trascina ancora oggi: mentre nel 1955 l’allora Comune di Taio aveva formalizzato la cessione della quota del vecchio immobile, questa formalizzazione non esiste per gli ex Comuni di Nanno e Tassullo. Per questo motivo i tre quinti dell’immobile, senza migliorie, macchinari o concessione sono passati in proprietà del Comune di Ville d’Anaunia.

Pubblicità Pubblicità



È emersa ora l’intenzione della Tassullo Energia di ottenere dal giudice, come suo diritto quale comproprietaria, lo scioglimento forzoso della comunione dell’immobile contro il Comune.

In sede di mediazione obbligatoria l’Ingegnere incaricato della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM), sentite le controparti e i loro tecnici di parte, ha stimato il valore dell’immobile prima delle migliorie apportate da Tassullo Energia in 94.117,94 euro, di cui 3/5 di proprietà del Comune di Ville d’Anaunia (circa 56.500 euro). È stato poi valutato in circa 8 mila euro l’anno il valore di un’ipotetica locazione per gli ultimi 20 anni (di cui circa 4.800 euro riferibili alla proprietà del Comune di Ville d’Anaunia).

Questo valore è stato stimato in quanto l’edificio è stato utilizzato dal 2002 dalla Tassullo Energia, senza corrispondere alcunché ai Comuni.

È ora sul piatto un’offerta di 160 mila euro a favore del Comune per chiudere la vertenza, pari a 62 mila euro per il valore dell’immobile e 98 mila euro per il godimento esclusivo dell’immobile negli ultimi 20 anni.

Il consigliere di opposizione Marco Santini è però fermamente convinto che questa offerta vada respinta, anche a costo di procedere nell’azione giudiziale.

«Ritengo irrisoria la cifra di 60 mila euro per i 3/5 della centrale, comprensiva di un terreno edificabile di 600 metri quadrati. È inconcepibile il valore accettato dal Consiglio comunale, con un perizia di parte di 600 mila euro, di cui 360 mila del Comune, per l’immobile e il terreno – spiega il consigliere –. La mia intenzione è quella di rivolgermi alla Procura generale della Corte dei conti per danno erariale. Ho chiesto poi che venga istituita un’asta pubblica, o che i restanti 2/5 della centrale siano acquistati dal Comune, e che tutti i cittadini conoscano l’opportunità di questa fonte di reddito».

Diversa è la posizione del sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini. «Questa questione è già costata al Comune di Tassullo prima, e al Comune di Ville d’Anaunia dopo, circa 30 mila euro – sono le parole del primo cittadino –. La CTM ha valutato i valori in gioco sentendo entrambe le parti e fornendo una valutazione puramente tecnica, che è quindi il metro migliore che abbiamo per esaminare questa complicata questione. Sicuramente siamo arrivati a cifre molto più alte di quelle prospettate inizialmente dalla controparte, inoltre in un eventuale giudizio i 98 mila euro di indennizzo per il godimento esclusivo dell’immobile sarebbero a forte rischio visto che l’utilizzo della centrale era noto da tempo».

Per il sindaco, poi, bisogna ricordare che la concessione a derivare è di proprietà esclusiva di Tassullo Energia e non è oggetto della mediazione. «Non c’è modo, quindi, di “intaccare” i profitti della generazione elettrica. E non c’è tra l’altro alcun elemento per dire che la stima della CTM sia viziata o errata, in quanto supportata da parametri oggettivi sulla base di cui è stata formulata la valutazione finale – aggiunge Valentini –. L’unica certezza in caso di azione giudiziale di divisione dell’immobile in comunione è che il Comune dovrà sostenere ulteriori oneri per spese di patrocinio e di consulenti di parte, in una causa che potrebbe anche protrarsi per più gradi di giudizio e senza alcun elemento incontestabile che ci permetta di impugnare la valutazione che già abbiamo».

Il primo cittadino ritiene infine offensiva per tutto il Consiglio comunale «la minaccia fatta più volte dal consigliere Marco Santini di rivolgersi alla Corte dei conti. Prendo atto che per lui le azioni possono essere diverse se c’è o meno un controllo. Noi invece – conclude Valentini – cerchiamo sempre, indipendentemente dai controlli in essere, di agire per il meglio possibile a esclusivo vantaggio del nostro Comune».