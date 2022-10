Altopiano della Paganella, investito un orso

Pubblicità

Un orso è stato investito da una vettura nella serata di ieri, martedì 11 ottobre. L’automobilista è incolume e l’animale si è allontanato nel bosco dopo l’incidente.

L’episodio è avvenuto attorno alle 20.30, sulla strada che collega gli abitati di Fai della Paganella e di Andalo. Secondo quanto riferito dalla persona che si trovava al volante, l’orso è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata: l’impatto è stato dunque inevitabile.

L’automobilista ha allertato i Vigili del fuoco i quali a loro volta hanno avvertito il personale del Corpo forestale del Trentino, intervenuto sul posto con un’unità cinofila che ha constatato come il plantigrado – seppure ferito – si fosse dileguato.

Sono stati inoltre raccolti alcuni campioni genetici che consentiranno forse di identificare l’animale. Nella mattinata di oggi, alla luce del giorno, è stato compiuto un secondo sopralluogo, che ha permesso di constatare come l’animale si sia allontanato in direzione dei soprastanti boschi della Paganella.

In caso di incidenti come quello accaduto ieri sera, la raccomandazione del Servizio Faunistico della Provincia autonoma di Trento è di contattare la Centrale unica dell’emergenza 112 e possibilmente attendere sul posto l’arrivo degli operatori. È importante non scendere dal mezzo, evitando dunque ogni contatto con possibili animali feriti.

