Aggiudicati i lavori per la Ciclovia del Garda, dal sottopasso del Ponale alla galleria Orione

Pubblicità

Pubblicità



Aggiudicati da parte di Apac-Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti i lavori per realizzare la Ciclovia del Garda nel tratto dal sottopasso del Ponale alla galleria di Orione (unità funzionale 1.2).

Continua così ad avanzare il tracciato trentino dell’anello ciclopedonale che una volta completato unirà le sponde del maggiore lago italiano, attraverso tre regioni per un totale di 166 chilometri.

“Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, l’ambiente e il turismo che per la parte trentina rientra tra le opere strategiche affidate dalla Giunta provinciale alla figura del commissario straordinario, in questo caso Francesco Misdaris – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – che grazie alle prerogative speciali, introdotte da una norma apripista approvata a livello provinciale, può ridurre i tempi e semplificare le procedure”.

Pubblicità Pubblicità

La Ciclovia, prosegue il presidente, rappresenta “una sfida importantissima non solo per Trentino, Veneto e Lombardia, ma per l’intero territorio italiano. Il completamento dell’anello si inserisce inoltre in una strategia coerente della Provincia autonoma di Trento per la mobilità sostenibile in un’area fortemente trafficata e che include anche il trasporto ferroviario con l’ipotesi di collegamento tra Alto Garda, Rovereto e l’asse Brennero-Verona”.

I lavori per l’unità funzionale 1.2 sono stati aggiudicati all’associazione temporanea di imprese Edilcom srl, Vaglia Costruzioni srl e Monfredini Fausto srl, fatte salve le verifiche dei requisiti dichiarati in gara, per un importo complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza, pari a 6.472.523,41 euro.

Il progetto preliminare dell’intera ciclovia ed i progetti definitivi ed esecutivi delle UF1.1, UF1.2, UF1.3 e UF3.1 (solo definitivo) sono stati redatti internamente dagli uffici della Provincia autonoma di Trento, mentre la procedura di gara della UF1.2 è stata svolta, su richiesta del commissario straordinario per l’opera C-66-Ciclovia del Garda sponda Ovest, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 560 giorni naturali consecutivi.

Pubblicità Pubblicità