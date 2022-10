Vallarsa, auto sbanda e si ribalta più volte finendo contro la roccia: illese le due persone a bordo

Pubblicità

Pubblicità



L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, 10 ottobre verso le ore 20 sulla SP 89 che collega Matassone e Aste in Vallarsa, dove un’auto dopo aver sbandato, si è ribaltata più volte, finendo contro le rocce e il guard-rail.

L’allarme è stato dato da un vigile del fuoco volontario del corpo di Vallarsa in transito sulla strada che fatto intervenire due ambulanze di Trentino Emergenza e i vigili del fuoco volontari della zona che al loro arrivo, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’incidente nonchè alla gestione della viabilità. Fortunatamente, nonostante il forte impatto, le due persone a bordo non hanno subito gravi conseguenze. In intervento, anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Rovereto e servizio gestione strade della Provincia.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità