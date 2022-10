Tante novità all’elementare di Raossi

Pubblicità

La giunta comunale di Vallarsa ha incaricato due diverse ditte della fornitura e installazione di arredi e nuovi giochi alla scuola elementare di Raossi.

Così l’assessore comunale alle politiche familiari e all’istruzione, Marta Stoffella: «queste richieste sono arrivate direttamente dalle insegnanti, con le quali stiamo collaborando in diverse attività. Gli armadi delle cinque aule scolastiche andavano sostituiti, così come quelli per le insegnanti.

Inoltre, aule e bagni andavano tinteggiati e per questo abbiamo appaltato il lavoro di tinteggiatura che è stato fatto in agosto da una ditta locale. Nel cortile sono stati posizionati la casetta, la sabbiera e una fontanella, sempre in accordo con le maestre.

Tante sono le occasioni di collaborazione con la scuola: lo scorso 30 settembre il Comune ha organizzato per tutti i bambini di primaria e materna il concerto dei Mozartkinder in Teatro a Sant’Anna e, a breve, verrà installata a Raossi la mostra “PLAY La scienza in gioco”, per stimolare la curiosità dei bambini della valle verso la fisica attraverso l’utilizzo di semplici giochi da maneggiare e l’esecuzione di piccoli esperimenti. Stiamo anche preparando insieme la serata di Natale, e in collaborazione con l’Associazione “Camposilvano è”, realizzeremo il progetto “Lupus in Fabula”, che vedrà i bambini della scuola come principali protagonisti.

Infine è appena partito il progetto “Al mio fianco”, un progetto sperimentale di doposcuola rivolto ai bambini della materna e della primaria di Vallarsa, realizzato dal Comune di Vallarsa in collaborazione con Us Vallarsa.

Il progetto prevede una serie di attività extrascolastiche, durante le quali sarà in servizio un’operatrice di prossimità col compito di accompagnare e vigilare sui bambini partecipanti, facilitando l’organizzazione familiare di molti. Frisbee, nuoto, canto, danza e attività in biblioteca impegneranno tutti i pomeriggi della settimana dal suono del campanello fino alle 18.00».

