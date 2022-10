Si è spento fra Ilario Moratti, originario di Tuenno. Aveva 102 anni

Pubblicità

Pubblicità



Si è spento serenamente, all’età di 102 anni, fra Ilario Moratti, il frate minore conventuale più anziano della provincia del Nord Italia ma anche di tutto l’ordine dei Conventuali.

Originario di Tuenno, fra Ilario Moratti si è addormentato a inizio ottobre al Convento Santa Maria Gloriosa a Pedavena (BL).

Nato il 13 gennaio 1920, entrò in seminario a Camposampiero (PD) nel 1931 e venne ordinato presbitero a Peraga (PD) nel 1944.

Pubblicità Pubblicità

Tra le tante tappe della sua esperienza di vita comunitaria (e di insegnante nei seminari della Provincia conventuale e di promotore vocazionale) svolse il suo ministero per alcuni anni in Val di Non, ad Arsio di Brez (dal 1945 al 1949 e dal 1971 al 1978).

I funerali sono stati celebrati a Camposampiero al Santuario della Visione, dove fra Ilario è stato sepolto.

A comunicare la notizia è stato fra Leonardo Mattuzzi, un giovane novizio (21 anni) dei frati francescani minori Conventuali, nativo di Besenello.

Pubblicità Pubblicità