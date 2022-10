Rischio di infiltrazioni mafiose in Trentino: oggi il seminario interforze tecnico-operativo

Pubblicità

Si è tenuto questa mattina, presso l’aula magna del Collegio Arcivescovile, per l’occorrenza messa gentilmente a disposizione dalla Curia Trentina, un convegno sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di infiltrazione mafiosa.

All’iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, principalmente rivolta a circa 90 Ispettori Comandanti delle aree periferiche, hanno aderito anche rappresentanze di personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza (circa 30 Ispettori), in una condivisa e sinergica volontà di comune aggiornamento in materia e di concreto impegno a difesa della genuinità di questo territorio.

I lavori sono stati infatti aperti dal Commissario del Governo, S.E. Pref. Gianfranco Bernabei, che ha indirizzato il suo saluto alla particolare platea e dato il benvenuto agli autorevoli conferenzieri che si sono poi avvicendati negli approfondimenti, ricordando le cifre economiche mosse dalla criminalità organizzata rispetto al PIL nazionale e confermando che le migliori e più articolate indagini delle Forze di Polizia nascono proprio da piccoli spunti quotidiani dei singoli operatori.

In primis, il Procuratore della Repubblica di Trento, Dr. Sandro Raimondi, che ha parlato dei margini di vulnerabilità del territorio trentino e della relativa appetibilità di alcuni settori economici, facendo cenno a precedenti giudiziari rilevanti e fornendo preziosi orientamenti per l’attività di monitoraggio e prevenzione, sottolineando che in questo settore, aldilà di norme e procedure, contano ancora moltissimo le doti del “buon poliziotto”, ovvero curiosità e fantasia abbinati ovviamente all’intuito, in una unica parola “s’apercevoir”.

Seguito poi dall’Ufficiale del R.O.S., responsabile della Sezione Anticrimine di Trento, che si è soffermato in particolare sul modus operandi con cui la criminalità organizzata si infiltra oggi nei settori economici maggiormente redditizi del nord Italia, non omettendo di evidenziare anche errori e debolezze della polizia giudiziaria che talvolta limitano l’efficacia del contrasto a tali fenomenologie.

Nella seconda parte dell’incontro, il Direttore della filiale di Trento della Banca d’Italia, Dr. Maurizio Silvi, e il Comandante del Gruppo Tutela Economia della Guardia di Finanza di TN, Tenente Colonnello Alessandro Mezzacappa, hanno illustrato il peculiare ruolo dei rispettivi enti di appartenenza nel contrasto al riciclaggio e ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia, offrendo utili spunti su come individuare, tra le quotidiane dinamiche dei settori imprenditoriali della periferia, alcuni sintomi delle cosiddette operazioni sospette, e focalizzando così i punti di forza delle possibili forme di collaborazione inter-istituzionale.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Matteo Ederle, ci ha tenuto a spiegare che “l’iniziativa di oggi ha un duplice fine: fare fronte comune, anche sotto il profilo dell’aggiornamento professionale, su una minaccia sulla quale si può vincere solo facendo squadra tra tutte le Istituzioni; valorizzare le lessons learned dell’indagine “Perfido”, che ha dimostrato a tutti la reale possibilità oggi di contaminazione mafiosa anche delle splendide e genuine valli del Trentino

E quindi l’esigenza per gli stessi presidi di polizia più periferici (quali le Stazioni Carabinieri) di una maggiore sensibilità e capacità nell’intercettare segnali di forme criminali che fino ad oggi si pensavano improbabili e remote per questo territorio. Finalità che si pongono ancor più attuali ed urgenti nella prospettiva delle peculiari e patologiche dinamiche che la straordinarietà del PNRR potrebbe generare anche in questa provincia”.

