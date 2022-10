Rave party in Trentino: identificati oltre 600 giovani provenienti da tutto il nord Italia

Pubblicità

Sono circa 600 i giovani, provenienti da tutto il nord Italia identificati dai Carabinieri di Trento per un Rave Party in località Telvagola, sopra Pieve Tesino, in Valsugana.

A partire da sabato mattina, infatti i carabinieri sarebbero stati allertati da alcune persone che hanno assistito allo strano passaggio di numerose auto nell’area della festa, probabilmente organizzata grazie ad un “passa parola” sui social.

Stando a quanto riporta l’Ansa, non ci sarebbero stati problemi di viabilità nè di ordine pubblico, ma le forze dell’ordine ( circa un centinaio) hanno comunque provveduto ad un controllo con droni e con apparecchiature messe a disposizione dalla forestale. Il controllo è terminato verso le 13.30 di ieri, quando la strada di accesso al party abusivo è stata bloccata e i giovani presenti identificati. Il proprietario dei terreni sui cui è stata organizzata la festa illegale ha sporto denuncia per invasione e l’impianto audio utilizzato per l’amplificazione è stato sequestrato.

