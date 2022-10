Quattro cose da ricordare quando fate benzina o pagate una bolletta

Pubblicità

Egregio Direttore,

come tutti i cittadini di questo disgraziato paese sono alle prese della quadratura del mio bilancio, il che si appalesa impresa assai ardua. Per alcuni matematicamente impossibile. Mi riferisco alle imprese, per le quali è più conveniente chiudere piuttosto che tentare di produrre a prezzi fuori mercato e per giunta dover pagare bollette usurarie.

Chi ringraziare? La lista è lunga. Potremmo iniziare dai politici al governo, nazionale ed UE, i quali, nella loro crassa ignoranza ed insipienza, hanno omesso di capire che dopo la pandemia, che aveva fatto contrarre i consumi e quindi i guadagni, si sarebbe rialzata la domanda di beni ed energie e quindi anche la brama speculativa di coloro che per due anni avevano guadagnato “poco”.

Dopo non aver capito nulla, pur essendo i “migliori”, affaccendati nelle loro astruse teorie pro gender, pro green, pro progr, pro dem, pro ” ‘sti caz..“, ovviamente non hanno neppure vigilato su dove si doveva vigilare, cioè sul mercato energetico, probabilmente perché a loro andava benone, dato il maggiore incasso di IVA e accise.

Infatti nell’ ultimo trimestre del 2021 le principali major petrolifere ed energetiche hanno realizzato profitti doppi rispetto all’ anno prima, per arrivare nel primo trimestre del 2022 a profitti per circa 100 miliardi di dollari e con l’ ulteriore aumento dei prezzi del petrolio e del gas, anche BP, ExxonMobile, Chevron, Shell e TotalEnergies hanno annunciato enormi profitti anche nel secondo trimestre.

Dal febbraio scorso tutti i mass media occidentali all’unisono e acriticamente hanno accusato la Russia per gli aumenti dei prezzi e per la scarsità di risorse, ma abbiamo invece capito che a guadagnare lautamente sono stati e continuano ad essere i giganti occidentali della produzione e commercializzazione energetica.

Ed infatti la British Petroleum (BP) è stata l’ultima major petrolifera a registrare un enorme aumento degli utili nel secondo trimestre di quest’anno, con il più alto utile trimestrale degli ultimi 14 anni, con un’impennata dei profitti a 8,5 miliardi di dollari (cioè 8,4 miliardi di euro), più del triplo di quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Anche le multinazionali statunitensi dell’energia ExxonMobil e Chevron hanno recentemente annunciato profitti trimestrali record. La Exxon ha intascato 17,9 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi il 30 giugno, superando il suo precedente record di 2 miliardi di dollari. Il profitto del secondo trimestre di Chevron è stato di 11,6 miliardi di dollari, anch’esso un record. La Shell, la più grande compagnia petrolifera europea, recentemente ha annunciato di aver superato il suo record di profitto per il secondo trimestre consecutivo, con un guadagno di 11,5 miliardi di dollari.

E da noi? L’ ENI ha visto i profitti cresciuti del 600%, chiudendo il primo semestre 2022 con un utile netto di 7,398 miliardi, in crescita dagli 1,103 miliardi dello stesso periodo del 2021 e un utile netto di 7,08 miliardi dagli 1,199 miliardi del 2021. Nel secondo trimestre 2022 l’utile netto è pari a 3,81 miliardi, in miglioramento di 2,9 miliardi rispetto al secondo trimestre.

Numeri che stridono con le bollette stellari imposte a privati ed imprese. Questi enormi profitti, in concomitanza con un’enorme impennata dell’inflazione in tutto il mondo, scatenata dall’ ottusa politica delle banche centrali di rialzo dei tassi di interesse, hanno portato i governi a pensare di imporre tasse più alte alle compagnie petrolifere ed energetiche.

Nasce il concetto di tassa sugli extraprofitti, una autentica corbelleria perché il profitto speculativo deve essere previsto ed impedito con accorte politiche di vigilanza, comunque non restituisce il maltolto ai derubati ed in ogni caso perché destinato a colpire indiscriminatamente anche chi l’ energia la produce pulita ( eolica ed idroelettrica, ad esempio ) il cui prezzo attualmente alto è determinato da quell’ autentica bestialità del marginal price ( prezzo dell’ energia elettrica dato dal prezzo della fonte più cara ) inventato dai soloni europei.

Ma siccome al peggio non c’ è mai fine, si assiste al balletto, poco divulgato, anzi silenziato, ove si tratta tra governi e le compagnie petrolifere ed energetiche barattando una più mite tassazione sugli extraprofitti con l’ incremento degli investimenti in energia verde e progetti di decarbonizzazione.

Con l’ unico effetto per i gruppi energetici di, oltre a riempirsi le tasche con le speculazioni sui prezzi gonfiati, a scapito dei sacrifici di famiglie ed imprese, di riporre i nostri soldi negli negli investimenti energetici “verdi”, così da guadagnare il doppio e fare bella figura con la politica gonza e connivente.

Questi profitti da capogiro sono un insulto ai milioni di lavoratori e famiglie che lottano per sopravvivere a causa dell’impennata delle bollette energetiche e ai quali i “migliori” e l’Europa danno risposte ridicole ed offensive chiedendo di spegnere i condizionatori, di fare le docce fredde e per il prossimo inverno di indossare maglioni, guanti e berretti di lana nelle loro case, sempre ammesso che gli italiani ne abbiano ancora una, considerato i mutui quasi raddoppiati ed i licenziamenti pure.

Infine il mio pensiero va a quell’ autorità, che nulla ha di tale qualifica, che dovrebbe regolare e vigliare sui prezzi energetici e dei servizi. Mi riferisco ad ARERA, che quest’ estate, in piena incipiente bufera energetica, ha pomposamente annunciato che il prezzo del gas sarebbe stato non più legato al prezzo di Amsterdam, ma di quello del punto di prelievo (PSV) in ingresso in Italia.

Un autentico colpo di genio, dato che il prezzo in ingresso è stabilito a monte dai prezzi speculativi esteri, Amstedam in primis, ma anche dai prezzi astronomici del gas liquido propinatoci dal dem Biden, e che, oggi come oggi, è uno dei più cari d’ Europa e probabilmente del mondo.

Questa genialata comporterà un salasso indicibile per le tasche degli italiani, ma nessuna Procura indagherà mai sulle malefatte di tale ente, inutile e all’ evidenza pure dannoso.

La soluzione era invece semplice ed a portata di mano: Ancorare il prezzo del gas non al prezzo stabilito dalla speculazione ma a quello effettivo di compravendita stabilito nei contratti a lungo termine, che costituiscono pur sempre quasi i due terzi del totale degli approvvigionamenti e che sono almeno di dieci volte inferiori a quelli speculativi.

Una scelta doverosa che taglierebbe le gambe a qualsiasi speculatore, che non avrebbe più alcuna ragione economica di compravendere pezzi di carta o files al posto del gas fisico.

Rimaniamo poi in attesa che si tolga dai piedi anche il meccanismo europeo del marginal price di formazione del prezzo dell’ energia elettrica, che qualche ottuso burocrate ha pensato di introdurre per provocare la diminuzione dei consumi e quindi, a sua detta, favorire la transizione ecologica, probabilmente verso l’ economia del medioevo fatta di carri trainati da somari, penne d’ oca e lume di candela.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

