La vendetta di Putin, pioggia di missili e droni armati sulle città ucraine. La Bielorussia affianca i militari russi

È stata scelta non è a caso l’ora di punta per scatenare l’inferno, quando le persone si spostano per andare al lavoro o a scuola. le 7 di mattino. Dopo l’attacco e il danneggiamento del ponte che collega la Crimea alla terra russa, la vendetta di Mosca si manifesta con una pioggia di 84 missili e 24 droni armati sulle città ucraine.

Le destinazioni sono precise: Kharkiv, Leopoli, Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia e molte altre. Da nord a sud, droni e razzi colpiscono, palazzi, parchi ed edifici pubblici, provocando molti morti e feriti. Mentre, su tutta l’Ucraina risuona l’allarme, Zelensky parla fuori dal suo rifugio: “E’ una mattinata dura, abbiamo a che fare con terroristi. I missili e i droni hanno due obiettivi: gli impianti elettrici e le persone. Cercano il panico e il caos”.

I droni armati sarebbero partiti dalla Bielorussia ormai sempre più coinvolta in questo conflitto. Lukashenko, infatti, convinto che l’Ucraina e alcuni Paesi della Nato prevedono di attaccare la Bielorussia, ha convocato i vertici delle forze armate in cui è stato deciso di schierare ai confini truppe composte da militari russi e bielorussi. Intanto, a livello internazionale si innalzano cori di condanna per l’attacco russo, con l’Onu che dichiara: “Escalation inaccettabile”

