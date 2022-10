Incidenti sul lavoro, 11 morti in Trentino nel 2022. Assunti 4 nuovi ispettori Uopsal

Pubblicità

Si è aperta stamane con le interrogazioni a risposta immediata la prima sessione in aula di ottobre del Consiglio provinciale. Alle due tornate di lavori già previsti in ottobre (11-12-13 e 25-26-27), si aggiunge una seduta consiliare martedì prossimo 18 ottobre.

Il consigliere Zanella, considerata la crescita allarmante del numero di incidenti sul lavoro (che quest’anno sono stati 5.496, pari al 15% in più rispetto al 2021), ha chiesto alla Giunta quali sono le azioni messe in atto per arginare questo triste fenomeno destinando risorse per la prevenzione e assumendo personale all’Uopsal. Nei primi 8 mesi di quest’anno sono morte sul lavoro in Trentino 11 persone.

Il vicepresidente Mario Tonina ha segnalato che si è in attesa di un report dettagliato sul problema, con i dati relativi a tutti gli infortuni denunciati e correlati a cause lavorative. Ha ricordato che negli ultimi due anni gli ispettori Uopsal sono aumentati da 34 a 38. Tonina ha poi citato le iniziative di formazione per la prevenzione degli infortuni e ha informato che nel campo dell’edilizia si riuscirà a chiudere entro il 2022 il “quaderno di cantiere”.

Anche nel settore degli impianti a fune sono in programma interventi orientati alla prevenzione. Vi è inoltre un coordinamento interregionale per un’importante iniziativa di formazione sui cantieri ferroviari. in ogni caso – ha concluso – la Giunta è impegnata su più fronti per contrastare il fenomeno.

Zanella nella replica si è dichiarato insoddisfatto della risposta che ha giudicato “zeppa di buone intenzioni”. Buone intenzioni “che fin’ora non hanno portato alla realizzazione degli interventi che i lavoratori chiedono da anni, in particolare perché si aumenti l’organico del personale incaricato della vigilanza”.

“Si parlava di un bando in corso, ma tra le azioni non risulta nessun bando in corso. Il tema che aveva imbarazzato l’assessore Spinelli per Zanella riguarda una risoluzione approvata dal Consiglio su questo tema oltre un anno e mezzo fa e rimasta del tutto inattuata. Se mancano i controlli le misure che prevedono il rispetto della sicurezza per tutelare i lavoratori sono inutili. Appare evidente – ha concluso il consigliere – che il problema non verrà mai seriamente affrontato né risolto senza il necessario personale dell’Uopsal e se non si istituisce il previsto fondo per la prevenzione che doveva raccogliere i soldi ricavati dalle sanzioni per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori”.

