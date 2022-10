In val di Sole prende vita la “Lana Lunatica” di Viola

Pubblicità

Pubblicità



Questa è la storia di Viola, una giovane laureata in agraria di Vermiglio che snobba la nonna e le tradizioni, per poi rendersi conto di apprezzare il territorio, e quindi si impegna a valorizzarlo creando il progetto “Lana Lunatica”.

La nonna fa la magliaia da sempre, e con questo progetto Viola prende in mano l’attività di famiglia creando capi in lana su misura, usufruendo di lana proveniente da Peio in Val di Sole, ricavata dalle pecore del gregge di Elena.

La lana prima veniva gettata, ma ora, grazie a Viola, viene filata, e tinta da lei e famiglia con la buccia delle cipolle e altri metodi naturali. (clicca qui per vedere il video integrale)

Pubblicità Pubblicità

L’idea è quella di arrivare, un giorno, a pagare la lana grazie ai proventi derivati dalla vendita dei capi, realizzando un commercio a km. 0 e totalmente artigianale.

Viola in questo lavoro ci mette cuore e anima, e commenta: “La lana delle pecore alpine è una risorsa. L’anno scorso ho avuto l’idea di creare una filiera cortissima che, dal gregge di Elena Ravelli, azienda agricola “Ai Malgari”, porti la lana delle sue pecore alpine meticce, da vent’anni smaltita come ‘rifiuto speciale’, a diventare capi d’abbigliamento”.

Viola Framba ha 30 anni e tre anni fa ha deciso di portare avanti il mestiere della mamma e della nonna: la maglieria artigianale su misura. La nonna Gianna Mariotti, classe 1936, ha iniziato negli anni ’60.

Pubblicità Pubblicità



La mamma Susanna Mariotti, classe 1963, ha preso in mano questo lavoro negli anni ’80. Tre generazioni di donne, alle quali si è aggregato il fratello di Viola, Damiano, che hanno dato vita al progetto “La Lana Lunatica” ed insieme gestiscono l’attività.

Elena Ravelli, classe 1972, ha sempre fatto la contadina con la sua famiglia. Da ventisette anni possiede un proprio gregge e fa la pastora.

La sua azienda agricola “Ai malgari” è composta di una ventina di capre e una settantina di pecore, la cui lana, dallo scorso anno, viene lavorata dal gruppo di Lana Lunatica.

La maglieria, partendo dal gregge di Elena, ricava il batuffolo di lana che diventerà filato, verrà tinto con materiali naturali e infine trasformato in capo d’abbigliamento. In questa storia (quasi) tutta al femminile compare anche la ‘guest star’ Pietro, di soli 8 mesi e ½, che un giorno sarà il futuro manager di Lana Lunatica! (clicca qui per vedere il video integrale)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità