In Trentino ci sono circa 3 incidenti stradali al giorno, ecco i dettagli

“Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. In media, rispettivamente, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno.

Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat a completamento di quanto già elaborato a luglio, mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. In 40 province (su 107) il numero di decessi rispetto al 2019 – anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 – è aumentato ed in 7 è rimasto stabile.

(…) Quattro le regioni nelle quali si è verificato un decremento apprezzabile di decessi: Valle d’Aosta (-75%), Molise (-46%), Trentino Alto Adige (-31%), Emilia-Romagna (-20%).” si legge su ACI.it.

Sale la media di incidenti giornalieri in Trentino: ad oggi sono circa 3 al giorno.

Non ci si deve far ingannare dai dati: nel 2020 c’era stato un crollo degli incidenti solo perché era scoppiata la pandemia di Covid e con i vari lockdown e limitazioni.

Nel 2021, mentre si è cercato di trovare una sorta di normalità nonostante alcune restrizioni, il numero è risalito tornando a raggiungere i numeri pre-pandemia. E infatti il 2021 (secondo i dati ISTAT) vede un totale di 1.125 incidenti sulle strade della provincia di Trento con ben 1.533 feriti e 25 decessi totali.

Nello specifico, abbiamo: 638 incidenti sulle strade urbane; 440 su altre strade; 47 in autostrada; 112 investimenti di pedoni; 25 incidenti mortali con 18 decessi per i conducenti, 3 per i passeggeri e 4 per i pedoni.

Se si vanno a confrontare anche il 2019 ed il 2020, i numeri parlano chiaro: 1.375 incidenti e 1.857 feriti nel 2019; 880 incidenti e 1.177 feriti nell’anno della pandemia.

