Blackout in centro storico a Trento: alcune zone della città senza illuminazione pubblica per alcune ore

Nella serata di ieri, poco dopo le 20:00, è stato segnalato un blackout nel centro di Trento. A rimanere senza luce e senza corrente elettrica sono state Piazza Duomo e alcune vie del centro storico. Fortunatamente il blackout ha interessato solo l’illuminazione pubblica.

Immediate le comunicazioni via social del sindaco Ianeselli e dell’assessore Roberto Stanchina.

“Blackout in centro a Trento. I tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto. Ci teniamo al risparmio energetico ma non così tanto. E ci scusiamo per i disagi.” ha scritto con una vena ironica il sindaco di Trento, mentre è stato più mirato e sintetico il post pubblicato da Stanchina.

I tecnici si sono subito adoperati per sistemare il guasto che necessitava dell’intervento manuale per essere risolto. Nel giro di un paio di ore la situazione è tornata alla normalità.

Nel mentre, sui social c’è stata una prevedibile pioggia di commenti, sia sotto i post dei due politici che tra i profili privati dei cittadini.

Tra chi segnalava il corretto funzionamento delle luci in altre zone della città, chi suggeriva di passare alle luci a Led e chi invece ironizzava su dei possibili esperimenti per il risparmio energetico nei prossimi mesi, nella serata di ieri è mancata la corrente per le strade ma non la voglia di interagire – almeno online – dei cittadini.

