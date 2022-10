Attraversamento dell’abitato di Romallo: in corso le procedure per l’aggiudicazione dei lavori

Pubblicità

Pubblicità



Sono in corso le procedure per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato di Romallo.

Si tratta di una procedura a invito; gli inviti sono stati spediti il 29 settembre scorso; la data di scadenza per la presentazione delle offerte è il 24 ottobre 2022. L’importo base di gara è di euro 258.461,12. E’ ancora da definire la data di consegna dei lavori.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza del transito pedonale ed ha l’obiettivo di ridurre i disagi del tratto in oggetto attraverso l’allargamento del marciapiede, portandolo a una misura di 1,50 metri, e il contestuale allargamento della curva situata in prossimità del parcheggio comunale “D. Chiesa”, portandola a una larghezza minima bitumata di 6,50 metri. Con questi lavori si vuole innalzare il livello di sicurezza migliorando la circolazione stradale.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda le finiture si sono scelti una pavimentazione in porfido e muretti rivestiti in pietra con l’obiettivo di migliorare l’aspetto generale del tratto stradale.

Limitazioni al traffico – Per eseguire le lavorazioni è previsto di eseguire un traffico alternato gestito da impianto semaforico ed è prevista una viabilità pedonale alternativa per ridurre il disagio dei pedoni.

Principali dati tecnico – amministrativi: Progettista: ing. Michele Lorenzoni (STUDIO TRE srl di Cles). Direttore dei Lavori: ing. Michele Lorenzoni. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Michele Lorenzoni. Impresa Appaltatrice: in fase di scelta del contraente (gara). Costo complessivo dell’opera: € 520.000,00. Importo lavori: € 258.461,12

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità