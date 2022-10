Arresto Alessia Piperno, l’Iran risponde: “Gli stranieri rispettino le nostre leggi”

Pubblicità

Pubblicità



“Tutti devono rispettare le nostre regole, l’Iran è un paese sicuro per tutti i viaggiatori stranieri nessuno verrà disturbato”: sono le parole del portavoce del ministero degli esteri iraniano, a proposito degli stranieri arrestati in Iran, tra cui anche l’italiana Alessia Piperno, a quanto pare, accusata di aver preso parte alle proteste contro il Governo per la morte della 22enne Masha Amini.

Anche se il padre della ragazza, nega che la figlia possa aver preso parte alle proteste, il portavoce iraniano aggiunge che le indagini stanno andando avanti e non appena ci saranno esisti le ambasciate dei rispettivi Paesi saranno prontamente informate.

Nello stesso discorso, il portavoce del ministero degli esteri accusa i Paesi europei di avere una doppia interpretazione dei diritti umani, facendo riferimento alle numerose critiche arrivate in Iran per le dure azioni delle forze di sicurezza contro i manifestanti.

Pubblicità Pubblicità

Le proteste, infatti, vanno ormai avanti da quasi un mese, ovvero da quando lo scorso 16 settembre è morta Masha Amini, arrestata con l’accusa di indossare male in velo.

Da quel momento, milioni di donne iraniane e non solo si sono scatenate in proteste sui social e in piazza tagliandosi i capelli e bruciando il velo.

Pubblicità Pubblicità