Arco: «Terza età» inaugurato l’anno accademico

Si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì 10 ottobre all’auditorium di Palazzo dei Panni, in apertura della prima lezione, la consueta cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della terza età e del tempo disponibile.

Dopo due anni di limitazioni causate dalla pandemia, anche l’attività dell’Utetd è tornata a regime. Il nuovo piano didattico prevede per le attività culturali quindici corsi per 44 incontri, più quattro autogestiti; e per la ginnastica formativa 42 incontri.

Gli iscritti sono già numerosi, un centinaio, in netta crescita, ma è ancora disponibile qualche posto; gli interessati possono presentarsi direttamente agli incontri e iscriversi. Le lezioni teoriche si tengono nella sala auditorium di Palazzo dei Panni tutti i lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17. I corsi di ginnastica formativa si tengono nelle palestre della scuola media di Prabi (corso 1) e della scuola elementare di Bolognano (corso 2) a partire da novembre.

Il costo è di 50 euro per i soli corsi culturali e di 80 euro per l’opzione corsi culturali più educazione motoria (non è possibile iscriversi alla sola educazione motoria). Si possono iscrivere le persone che abbiamo compiuto i 35 anni. Il piano didattico 2022-2023 dell’Università della terza età e del tempo disponibile è reperibile sul sito web www.fdemarchi.it.

«Voglio ringraziare le volontarie e i volontari che da anni organizzano in modo impeccabile l’università della terza età ad Arco –ha detto l’assessore alla cultura Guido Trebo– perché in gran parte il boom di iscrizioni di quest’anno è merito loro, oltre naturalmente che dell’eccellente livello dei docenti proposti dalla Fondazione De Marchi.

Mi voglio anche complimentare con chi si è iscritto: è molto importante continuare a imparare, rafforzando le proprie conoscenze, ma anche sfruttare questa preziosa opportunità di incontro e di socialità, specie in questo momento in cui un po’ alla volta usciamo dall’isolamento imposto dalla pandemia».

