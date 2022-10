Alzheimer e demenze: anche quest’anno in Val di Non diversi progetti di supporto e sensibilizzazione

Pubblicità

Anche quest’anno la Val di Non ha deciso di mettere in campo attività per sensibilizzare la popolazione e anche le fasce più giovani sulle tematiche delle demenze senili e dell’Alzheimer: tematiche importanti che da diversi anni sono affrontate grazie ad eventi e attività specifiche, anche al fine di supportare i servizi già attivi sul territorio per pazienti e famiglie che vivono queste realtà.

Tante le organizzazioni che operano sul territorio, anche per le persone anziane, che hanno aderito al progetto finanziato da un bando promosso dalla Provincia Autonoma di Trento – Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia la scorsa primavera. Tra queste, oltre al Servizio Politiche Sociali e Abitative della Comunità della Val di Non, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le cooperative sociali Kaleidoscopio e SAD, le residenze sanitarie assistenziali che operano sul territorio (Apsp Anaunia di Taio, Apsp Santa Maria di Cles e Stella Montis di Fondo), lo stesso comune di Borgo d’Anaunia e alcuni istituti comprensivi della Val di Non.

Il progetto, frutto anche quest’anno di una stretta collaborazione fra queste realtà, prevedeva diverse attività per sostenere i familiari e i caregiver in genere, nonché per proporre attività di sensibilizzazione su queste tematiche, non dimenticando i temi della prevenzione e del benessere legati alla terza età.

Il percorso ha preso il via la scorsa primavera avviando dei laboratori con le classi di alcuni istituti comprensivi della Val di Non, grazie alla partnership con le residenze sanitarie assistenziali di Fondo, Cles e Taio e loro collaboratori e collaboratrici. Ogni istituto comprensivo insieme alle Rsa e con il supporto anche dei docenti, ha potuto “personalizzare” i percorsi da proporre alle classi interessate.

Tra i temi affrontati, le ragazze e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie hanno potuto approfondire conoscenze sulle basi biologiche della malattia e sulla sua fisiopatologia, ma nelle classi si è parlato anche di emozioni e del tema della relazione con la persona malata, a volte già sperimentata, ad esempio con nonni e nonne.

Alcune classi hanno potuto fare attività anche nelle stesse residenze sanitarie assistenziali, incontrando gli stessi ospiti delle strutture, condividendo con loro momenti conviviali e di confronto anche sulla vita all’interno delle Rsa, elaborando proprio assieme agli ospiti cartelloni e disegni. Esperienze indubbiamente uniche per le classi che hanno partecipato a questi scambi e per gli stessi ospiti delle Rsa che, dopo i due anni di pandemia, sono tornati a vivere a pieno il rapporto con la propria comunità.

Dalla fine di aprile è stato inoltre avviato con i partner sopra citati e anche insieme a Fondazione Demarchi, UPIPA, Consulta provinciale per la salute, Consolida e il patrocinio del Comune di Cles, il percorso formativo “CuraInsieme”, dedicato a persone che assistono propri familiari non autosufficienti.

A seguito di questa formazione i diversi partner che sono entrati in gioco nel progetto hanno ritenuto importante proporre già dalla metà di giugno alcuni primi appuntamenti per dar vita a un gruppo di auto mutuo aiuto proprio dedicato ai caregiver della valle, anche grazie alla collaborazione con l’associazione AMA di Trento.

Il gruppo di auto mutuo aiuto è aperto sia a chi ha partecipato quest’anno o in precedenza al percorso formativo “CuraInsieme”, sia a tutte le persone che in questo momento assistono un proprio familiare non autosufficiente e che possano trovare utile incontrarsi e scambiarsi vissuti e suggerimenti utili.

Il gruppo di auto mutuo aiuto per caregiver continuerà ad essere attivo il secondo martedì di ogni mese a Cles, a partire dalle 16.30, con i prossimi appuntamenti fissati per oggi, martedì 11 ottobre, e martedì 8 novembre.

Per info è possibile contattare il numero 0461.239640 o scrivere a [email protected]

Tra fine agosto e inizio settembre, in concomitanza con l’evento finale del progetto “4 passi in compagnia”, a Ruffrè le persone che avevano partecipato a tutto il ciclo di camminate hanno potuto confrontarsi con una psicologa e con un’esperta di yoga, sul tema della longevità e salute e sull’importanza di un sano e attivo stile di vita per la prevenzione di alcune patologie.

Il progetto si è concluso con l’inaugurazione delle bacheche sul tema delle demenze e dell’Alzheimer, realizzate dai ragazzi del Centro “BAM!” gestito dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio in convenzione con il Servizio Politiche Sociali della Comunità.

Si tratta di uno spazio creativo e di incontro per adolescenti, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni della Val di Non che ha come finalità quella di sostenerli nella difficile fase dell’adolescenza.

Il Centro “BAM!” favorisce occasioni di socializzazione tra pari in un contesto positivo e operativo. La creazione di un gruppo in cui si pro-muovono relazioni positive e la partecipazione attiva dei ragazzi alla realizzazione di qualcosa di concreto, attraverso attività manuali, stanno alla base del “BAM!”.

Ed è grazie a un vero e proprio “laboratorio del fare”, ove si progettano e organizzano attività manuali, che ragazze e ragazzi possono rafforzare la propria autostima e il senso di autoefficacia, utilizzando tali momenti come spazi di confronto con un adulto di riferimento diverso dai propri genitori.

Le ragazze e i ragazzi iscritti al Centro “BAM!” hanno progettato e costruito tre bacheche in legno decorate da destinare a due Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio, Apsp Anaunia di Taio e Apsp Santa Maria di Cles e al municipio del Comune di Borgo d’Anaunia, adiacente alla Casa per anziani Stella Montis.

Sulla cornice in legno è stato rappresentato un albero nel suo mutamento attraverso le quattro stagioni, che vuole richiamare il concetto dello scorrere del tempo attraverso le varie fasi della vita. Gli alberi sono rappresentati dalla prospettiva di una persona che si trova sdraiata e che li guarda dal basso.

I temi del tempo e della memoria, rappresentati anche attraverso le frasi riportate al centro delle bacheche, sono stati scelti dai giovani per connettere le due fasi della vita che si incontrano in questo progetto: quella dell’adolescenza e quella dell’anzianità, che, pur nella diversità, pongono alcune sfide e alcune difficoltà. Le frasi scelte rimandano alla dimensione del tempo come elemento da vivere a pieno in ogni stagione della vita e anche alla dimensione dell’accoglienza delle difficoltà, delle emozioni che si presentano nei diversi momenti, per dare un messaggio di speranza e vicinanza.

Ed è proprio il messaggio di vicinanza e accoglienza rivolto alle persone malate e ai loro familiari che il progetto ha voluto portare avanti, per favorire la costruzione di comunità amiche delle persone con demenza e Alzheimer.