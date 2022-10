A Zambana i compiti si fanno insieme

Pubblicità

Arriva una bella proposta a Zambana per stare in compagnia e assolvere allo stesso tempo ai propri doveri di scolari.

È infatti attivo il progetto “Compiti InSieme”, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Questa iniziativa si propone di gestire e organizzare le attività di post scuola per le alunne e gli alunni della scuola primaria, garantendo un servizio utile alle famiglie volto non solo a vigilare sulle bambine e i bambini nell’orario successivo alle lezioni quotidiane, ma anche ad offrire un tempo per lo studio, un luogo educativo, ricreativo ed aggregativo.

Il progetto i “Compiti InSieme” non può essere considerato una scuola a tutti gli effetti, ma sicuramente una “parentesi” di esperienze didattiche, sociali, un ambiente di vita e di cultura.

Gli obiettivi sono: affiancare lo svolgimento dei compiti scolastici; organizzare attività ludico-ricreative e di animazione; laboratori anche espressivi su temi legati ai vari periodi dell’anno; integrare soggetti di età ed abilità differenti; rafforzare l’autostima personale attraverso il gioco e la creatività; facilitare il rispetto delle regole di comportamento sociale per la convivenza civile; garantire l’accudimento dei bambini.

Per quanto riguarda la fascia pomeridiana, dalle 16 alle 19.30, il programma prevede l’accoglienza, la merenda a cura della famiglia, poi spazio a compiti, ricerche, letture e giochi.

Lo spazio ricreativo nella fascia oraria dalle 12.20 alle 19.30 prevede invece: accoglienza, pranzo e tempo libero, compiti, ricerche, lettura, giochi prima della pausa merenda e quindi la ripresa degli impegni scolastici.

Spazio quindi a gioco/tempo libero, laboratorio, tempo conviviale, per fare poi rientro a casa.

Il servizio sarà svolto a Zambana in appositi spazi messi a disposizione dal Comune di Terre d’Adige.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito comunale www.comune.terredadige.tn.it

