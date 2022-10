Vallarsa, torna la Fiera di San Luca a Parrocchia

Pubblicità

Dopo gli anni del Covid e dopo l’anteprima dello scorso anno, con “Aspettando la Fiera di San Luca” che era una versione ridotta e di buon augurio, torna finalmente la festa autunnale della Vallarsa, con eventi nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre a Parrocchia.

È l’assessore comunale al turismo Matteo Rossaro a entrare nel merito. «Ripartiamo finalmente a pieno regime e con tanto slancio. Ci saranno tutti gli appuntamenti tradizionali a cui siamo legati e affezionati ma anche tante novità. Ad esempio il coinvolgimento del Teatro tenda, poco sotto l’abitato, che ospiterà un’ampia area espositiva e la festa di apertura dei giovani di venerdì.

Dunque per la prima volta avremo due sedi, collegate da bus navetta. Abbiamo un ampio coinvolgimento degli allevatori e dei produttori locali, assieme anche a tanti altri espositori tra cui quelli di macchinari agricoli.

Ci saranno anche gli amici di Pasugabria, gruppo di produttori del lato veneto del Pasubio. Non potevano ovviamente mancare le associazioni che fanno rivivere le tradizioni e la storia, dunque il Gruppo costumi e il Centro studi museo etnografico.

Quest’anno il comitato per la Fiera ha fatto davvero un grande lavoro. È un gruppo che unisce l’impegno di tante associazioni e nel quale il Comune siede senza diritto di voto. Dunque partecipa ma il merito è tutto loro».

Venerdì 14 ottobre – 0re 19 Giovani al Teatro Tenda: Serata di musica con DJ e servizio ristoro.

Sabato 16 ottobre – 14:00 Caccia alla mappa: gioco a squadre per bambini accompagnati a cura della Biblioteca; 15:50 Premiazione gioco e breve momento musicale col clarinettista Ruben Sterland; 16:00 Merenda offerta dalla Sezione Sat Vallarsa; 17:00 Tradizionale asta del legname di cinque carichi di legna col sistema della candela vergine; 18:00 Apertura stand gastronomico Gruppo Costumi Storici Valli del Leno; 20:30 Rassegna corale con Coro Valle del Pelago di Pievepelago (MO), Coro Torre Franca di Mattarello, Coro Pasubio di Vallarsa.

Domenica 16 ottobre – 8:50 Apertura fiera con bancarelle dei produttori, artigiani, commercianti e associazioni; 9:30 S. Messa con la partecipazione del coro “La Valle” di Terragnolo; 10:30 Sfilata e benedizione del bestiame: gli animali sfileranno coi loro allevatori, accompagnati dai gruppi in abiti d’epoca e in costume storico con Centro Studi Museo Etnografico e Gruppo Costumi Storici Valli del Leno; 12:00 Brindisi col bianco di San Luca e saluto delle autorità; 14:00 Esibizione orchestra di fisarmoniche “Città di Arco” Balli a cura di Gruppo Costumi Storici Valli del Leno; 16:00 Riconoscimento di partecipazione agli allevatori in fiera; 17:30 Estrazione della lotteria del Tucul; 18:00 Chiusura della manifestazione.

Durante tutta la manifestazione si potranno visitare le mostre del Museo della civiltà contadina, di Walter Codato e della Biblioteca comunale. Saranno presenti stand gastronomici con piatti tipici, castagne e vin brulè a cura dell’Associazione il Tucul, Gruppo Alpini Vallarsa, Sezione Sat Vallarsa. I bambini potranno fare percorsi a cavallo con gli animali e gli istruttori dell’associazione Noriglio Cavalli. Domenica servizio bus navetta gratuito.

