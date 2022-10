Vallagarina: un arresto e una denuncia per spaccio

Pubblicità

Continua l’azione di prevenzione e repressione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Rovereto: la pressante attività di controllo posta in atto per arginare la diffusione di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, ha permesso nella serata del 7 ottobre di individuare e arrestare un giovane della Vallagarina e denunciarne un altro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione Carabinieri di Mori, hanno arrestato in flagranza di reato una persona, residente da molto tempo in Vallagarina, con precedenti specifici.

In particolare, l’arresto del giovane è avvenuto all’esito di una approfondita perquisizione nell’abitazione dello stesso. Qui, i militari hanno rivenuto, ben occultati, all’interno di un vasetto posto su un ripiano di un mobile in salotto, 8 involucri contenente della sostanza stupefacente tipo cocaina e dal peso complessivo di circa 8 gr., quanto rinvenuto veniva acquisito dai militari e sottoposto a sequestro.

Il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, accompagnato presso la caserma di Mori, terminati gli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Trento, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Nel corso della stessa attività, i carabinieri si recavano nel comune di Ala dove individuavano un trentenne lagarino, il quale è stato trovato in possesso di una esigua quantità di sostanza stupefacente tipo hashish e marjuana, inoltre venivano rinvenute nell’appartamento in uso a detto soggetto, elementi tali da dimostrare l’attività di spaccio dello stesso.

Anche questi accompagnato in caserma, veniva denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

