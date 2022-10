Tempo di scuola, ripartono i «Piedibus»

Pubblicità

Con l’inizio delle scuole stanno ripartendo i vari “Piedibus”, e cioè quella sorta di “scuolabus senza ruote” con due (o più) adulti volontari come accompagnatori.

I bambini e le bambine vanno a scuola a piedi in gruppo, seguendo un percorso stabilito e sicuro, raccogliendo “passeggeri” alle fermate predisposte lungo il cammino. Questa mattina è stata la giornata di “partenza” del Piedibus della scuola Schmid: ecco alcuni dati:

Per la scuola Aldo Schmid – con presenza dal lunedì al venerdì: Ore 7.45 linea 1 di Piazza General Cantore, percorso su corso Alpini, campo Coni, via Lavisotto, via Aldo Schmid. Ore 7.40 linea 2 di Corso Buonarroti con partenza da davanti alla Circoscrizione, percorso su Piazza General Cantore e poi a seguire come l’altra linea – bambini iscritti 41 – volontari iscritti 28.

Domani partirà anche la scuola Bernardi di Cognola, per il momento con un solo giorno in settimana .

Martedì 11 ottobre ore 7.45 linea 1 Centro Civico, partenza dal Centro Civico

Venerdì 14 ottobre ore 7.45 linea 4 di Via Ponte Alto, partenza dal parcheggio davanti al Centro Sportivo – bambini iscritti 9 – volontari iscritti 7.

Sul sito di Trentogiovani la pagina del piedibus e le sottopagine dedicate di ogni singolo piedibus: https://trentogiovani.it/Attivita/Iniziative/Bambini-A-Piedi-Sicuri/Piedibus.

