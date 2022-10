Strage in A4, morta anche Romina Bannini, l’unica superstite

Pubblicità

È morta ieri anche Romina Bannini, 36 anni, (foto) l’unica superstite che era stata estratta dalle lamiere del furgone che venerdì in A4, nel tratto San Donà-Portogruaro in Veneto, si è disintegrato nell’impatto con un tir, causando la morte sul colpo degli altri sei occupanti del mezzo, tutti componenti della cooperativa “Cuore 21” di Riccione.

L’educatrice, le cui condizioni erano da subito apparse disperate, è morta ieri pomeriggio in ospedale a Treviso. Si era salvata solo perché l’urto l’aveva sbalzata nella parte posteriore del furgone dove i bagagli gli avevano fatto da scudo, purtroppo inultimente.

Difficile stabilire con certezza le cause dell’incidente, ma a quanto trapelato dai rilievi sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata e le ipotesi sono di una possibile distrazione o forse un malore del conducente.

La Procura di Venezia ha dato il nulla osta per il trasferimento delle salme a Riccione, dove per volontà delle famiglie delle vittime il funerale sarà unico. Dopo quelli di Massimo, Francesca, Maria, Valentina, Rossella e Alfredo, anche il sorriso gentile di Romina si è spento.

Generoso come il suo ultimo gesto, la donazione degli organi, una richiesta che lei stessa aveva espresso in passato e alla quale la famiglia ha acconsentito. Se ne va “una colonna portante“, “un vulcano di idee”, una persona dotata di “un’empatia travolgente e anche di uno spirito organizzativo molto forte“.

Questo e tanto altro era Romina nel ricordo di chi con lei lavorava h24 fianco a fianco nella cooperativa che lei stessa aveva contribuito a fondare nel 2015. Originaria di Coriano ma da anni a Riccione, Romina “era un punto di riferimento per tutti gli educatori – racconta all’ANSA Eleonora Gennari, altra socia fondatrice – Per ogni problema aveva una soluzione pronta”. Da poco era fidanzata, “era il suo momento di felicità, faceva quello che amava, aveva trovato una persona con cui progettare anche il suo di futuro”. Unica persona che i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita dalle lamiere, Romina era ricoverata in condizioni apparse da subito disperate all’ospedale trevigiano di Ca’ Foncello, dove poi è morta. Venerdì accompagnava alcuni ragazzi di “Cuore 21” a Lauco, in provincia di Udine, per l’iniziativa “Ventuno cuori in osteria”.

