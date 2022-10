Putin convoca il Consiglio di Sicurezza: “Verrà chiesta una risposta adeguata e sul price cap avvisa: ”E’ una minaccia globale”

Pubblicità

Un consiglio di sicurezza russo che si annuncia piuttosto caldo a livello di decisioni, quello che avverrà nella giornata di oggi tra i Ministri più vicini al presidente, i leader politici, i vertici dei servizi segreti e delle forze armate.

L’annuncio arriva a tre giorni dall’attentato del ponte di Kerch, l’infrastruttura fortemente voluta da Putin nel 2018 per simboleggiare l’annessione alla Crimea.

Dalla riunione di oggi, insomma, si saprà qualcosa sulla risposta che la Russia vorrà dare all’affronto di Kiev. Sicuramente, verrà chiesta una reazione adeguata, quella che a quanto pare, fino ad ora sarebbe mancata a Mosca.

Putin, ha inoltre colto l’occasione per attaccare la decisione europea di introdurre il price cap per l’energia russa, dichiarando: “Può destabilizzare il mercato energetico globale“. Parole affidate al portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov che rincara la dose, avvertendo che l’Europa risentirà delle conseguenze negative di aver rifiutato l’energia russa per i prossimi 10-20 anni e plaude alla decisione dell’Opec di tagliare la produzione del greggio.

Intanto, il Cremlino, oltre alle minacce, studia rappresaglie dopo l’attacco degli scorsi giorni, con diversi fedelissimi di Putin che spingerebbero verso la risposta nucleare.

