Governo Meloni, al lavoro verso il nuovo esecutivo: 4 ministeri a partito. Rimane il nodo dei tecnici

Mentre la Meloni in un video messaggio agli alleati di Vox a Madrid, suggerisce la necessità di una Ue più coraggiosa, in Italia si fanno importanti passi avanti lungo la strada per la formazione del Governo che dovrà affrontare le emergenze del Paese a cominciare dal caro bollette.

Quello che si sta delineando quindi, è un Governo che accontenta tutti: quattro ministeri per partito più quattro tecnici, ma su quali Ministeri e a chi la partita è ancora aperta.

Nel centrodestra, infatti, resta accesa la discussione sul ruolo dei tecnici, con Meloni che sembra non volerne fare a meno, mentre la Lega continua a frenare.

I nomi non politici sono quelli di Pintedosi (ex capo di Gabinetto di Salvini), all’Interno e Baretta o Siniscalco per il Mef anche se Giorgetti potrebbe comunque restare tra i possibili candidati.

Non solo, ma dal Vertice di Arcore con il Centrodestra unito, spunta il nome della Casellati per la Giustizia voluto da Berlusconi. Antonio Tajani invece, sembra diretto alla Farnesina per guidare il Ministero degli Esteri.

