Enrico Rizzi, l’animalista condannato (ancora) per diffamazione dal Tribunale di Trapani

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e questo vale anche per qualche animalista. Enrico Rizzi, noto animalista e segretario del Partito Animalista Europeo (dopo un passato nel Partito Socialista Italia e nel partito di Gianfranco Fini Futuro e Libertà per l’Italia ed un’esperienza finita non troppo bene con l’on. Michela Brambilla di FI), è stato condannato ancora una volta per diffamazione aggravata dal Tribunale di Trapani per aver offeso con un post su Facebook l’ex Questore di Trapani Maurizio Agricola. Il post è costato a Rizzi ben 50mila euro di risarcimento, 6mila euro di spese processuali e 1.500,00 euro di multa.

Di tutta risposta Rizzi, anziché scusarsi, ha postato una diretta sempre su Facebook (ancora presente sulla sua pagina pubblica) in cui attacca duramente il Tribunale di Trapani, arrivando perfino a fare nome e cognome della giudice che ha emesso la sentenza, rischiando di metterla sulla gogna pubblica. (qui il link del suo intervento sui social)

Non è la prima volta che l’animalista Rizzi si rende protagonista di vicende processuali: tra le svariate condanne ricordiamo quella del 2019 di ben 34mila euro di danni morali per le gravissime offese rivolte nei confronti del defunto Diego Moltrer, politico trentino di grande spessore e stimato ancora oggi da ogni parte politica.

Rizzi è tornato poi alla ribalta in Trentino un mese fa a seguito del caso dell’orsa F43, quando dopo aver invocato l’ennesimo corteo animalista (e rivelatosi l’ennesimo fiasco) ha detto testualmente ai trentini in modo molto raffinato: “Fate schifo! Siete la vergnogna d’Italia. Meritate di fallire tutti.”

A seguito di questa nuova condanna di Rizzi verrebbe da chiedersi per qual motivo il personaggio trovi sempre tanto spazio nella cronaca giornalistica e come un ragazzo di soli 32 anni riuscirà a pagare cifre processuali astronomiche come queste; tuttavia prima di porsi queste domande dovremo avere il coraggio di non farci insegnare da questi individui come gestire il nostro bellissimo territorio.

