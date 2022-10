Dentro l’emergenza: il Weekend della Protezione civile in Piazza Dante il 15 e 16 ottobre

Pubblicità

Come scatta un’allerta meteo? Quale percorso devo seguire per diventare soccorritore? E come mi devo comportare se si stacca una frana o avviene un’alluvione?

Per rispondere a tutte queste domande, Piazza Dante assume i connotati di una Cittadella della Protezione civile, nel fine settimana del 15 e 16 ottobre. Manovre dimostrative, attività ricreative dedicate a bambini e ragazzi e dialoghi pubblici aperti a tutta la cittadinanza.

È il “Weekend della Protezione civile del Trentino” promosso dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento, che vedrà coinvolte tutte le Strutture operative con mezzi e attrezzature, nell’ambito della quarta edizione della Settimana nazionale della protezione civile, che contiene la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali.

All’interno dell’evento, domenica 16 si svolgerà anche la campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, dedicata ai volontari.

Filo conduttore dell’appuntamento del Weekend, che vuole valorizzare l’impegno e le competenze delle donne e degli uomini appartenenti alle diverse realtà del Trentino, sarà il contrasto al rischio idraulico e idrogeologico. Per questo motivo, il titolo che è stato scelto è “Dentro l’emergenza. Insieme per difendere il territorio dalle alluvioni e dalle frane”. Insieme.

Perché non basta affidarsi ai professionisti che intervengono in caso di emergenza. È necessario che ogni persona – nel suo piccolo – faccia la propria parte per prevenire gli eventi calamitosi salvaguardando l’ambiente. E, in caso di emergenza, assuma comportamenti che non mettano a rischio la propria (e l’altrui) incolumità.

La Cittadella della Protezione civile prenderà vita dalle 9 alle 18 di sabato e domenica. Nell’ambito del Weekend si sensibilizzeranno i cittadini sui temi di Protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

Si tratta della prima esperienza di questo tipo, che avrà il pregio di concentrare nell’area verde tutte le strutture e i servizi che solitamente si trovano a interagire – muovendosi in sinergia – in occasione delle situazioni di emergenza. In questo modo, all’interno di un contesto più leggero si favorirà dunque ulteriormente l’integrazione tra le diverse attività.

Ecco dunque i protagonisti del Weekend: Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con i Servizi antincendi e protezione civile; bacini montani; faunistico; foreste; geologico; prevenzione rischi e Cue e Agenzia provinciale delle foreste demaniali. E ancora: Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari; Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento; Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento; Corpo del Soccorso alpino e speleologico del Trentino; Croce rossa italiana del Trentino; Scuola provinciale dei cani da ricerca e catastrofe; Protezione civile Ana Trento (Nuvola); Psicologi per i popoli del Trentino, Ordine degli ingegneri e Ordine degli architetti e Comune di Trento.

Il programma.

Sabato 15 ottobre 2022 ore 9 – Apertura, ore 10 – Inaugurazione della Cittadella della Protezione civile. A partire dalle 10.30 per l’intera giornata Gioca con noi – A cura delle Associazioni di volontariato di protezione civile e Federazione dei Vigili del fuoco Volontari, ore 10. 30 – Dialogo pubblico: Alluvioni e frane: difendiamoci – Norme di autoprotezione per la cittadinanza, ore 11.15 – Dialogo pubblico: Una mappa che ci aiuta – La carta del pericolo della Provincia autonoma di Trento, ore 12 – Manovra VVF Permanenti: L’uso delle motopompe per il trasporto dell’acqua, ore 13.30 – Manovra Soccorso Alpino: Il Soccorso in forra durante un evento alluvionale, ore 14.30 – Manovra Serv. Prevenzione rischi: Costruiamo assiemeuna coronella con i sacchi di sabbia, ore 15.30 – Dialogo pubblico: La città di Trento e la difesa dalle alluvioni, ore 16.15 – Dialogo pubblico: La storia delle alluvioni del Trentino, ore 18 – Chiusura.

Domenica 16 ottobre 2022 ore 9 – Apertura della Cittadella e della Campagna “Io non rischio”. A partire dalle 10 e per l’intera giornata Gioca con noi – A cura delle Associazioni di Volontariato di protezione civile e Federazione dei Vigili del fuoco Volontari, ore 10.30 – Dialogo pubblico: Ci allertiamo e prepariamo – Il Sistema di allerta della Provincia autonoma di Trento, ore 11.15 – Dialogo pubblico: L’effetto dei boschi sulla sicurezza idraulica, ore 12 – Manovra VVF Permanenti: L’uso delle motopompe per il trasporto dell’acqua, ore 13.30 – Manovra Soccorso Alpino: Il Soccorso in forra durante un evento alluvionale , ore 14.30 – Manovra Serv. Prevenzione rischi: Costruiamo assieme una coronella con i sacchi di sabbia, ore 15.30 – Dialogo pubblico: Alluvioni e frane: difendiamoci – Norme di autoprotezione per la cittadinanza, ore 16.15 – Dialogo pubblico: Alluvioni a catinelle – meglio anticipare – Come nasce un fumetto, ore 18 – Chiusura.